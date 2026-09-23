Fiscalía Anticorrupción se compromete a publicar datos abiertos sobre incidencia delictiva

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se comprometió a impulsar un modelo integral de datos abiertos sobre incidencia delictiva en el portal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, como parte de sus acciones dentro del Programa de Trabajo Anual 2026–2027 del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

El compromiso contempla publicar información actualizada, accesible, descargable y reutilizable sobre delitos de alto impacto y alta incidencia.

El modelo propuesto permitirá consultar datos estructurados a nivel de registro individual, con variables sobre tipo de delito, temporalidad, ubicación geográfica y características relevantes de las investigaciones.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Comité de Participación Ciudadana, el modelo deberá permitir consultar información estructurada a nivel de registro individual, con variables relacionadas con el tipo de delito, temporalidad, ubicación geográfica y características relevantes de las investigaciones.

La información deberá estar acompañada de metadatos y un diccionario de datos que permitan conocer el significado, contenido y alcance de cada variable, con el objetivo de facilitar su utilización por parte de la ciudadanía, periodistas, organizaciones civiles e investigadores.

El compromiso establece que los datos deberán poder descargarse y reutilizarse, además de mantenerse actualizados periódicamente.

La implementación, sin embargo, deberá realizarse protegiendo los datos personales de las víctimas y aquella información cuya divulgación pudiera poner en riesgo o comprometer las investigaciones en curso.

La acción responde a una propuesta no vinculante presentada por el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa a la Fiscalía Anticorrupción y se encuentra vinculada con la Prioridad 4 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, relacionada con la publicación proactiva de información.

El documento señala que la medida cobra relevancia ante las demandas de organizaciones civiles y medios de comunicación para contar con información más clara, completa y oportuna sobre los delitos y las víctimas de la violencia, así como ante los cambios registrados en los mecanismos nacionales de difusión de información delictiva.

El avance del compromiso deberá evaluarse a partir de la disponibilidad efectiva de las bases de datos descargables, su actualización periódica y la calidad de la información publicada.

Con ello, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción plantea que la información pueda utilizarse para dar seguimiento a la incidencia delictiva y fortalecer la vigilancia ciudadana sobre las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

El Programa de Trabajo Anual 2026-2027 del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa puede consultarse en el portal del organismo.