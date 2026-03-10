$!Fiscalía de Sinaloa borra en pocas horas pintas feministas tras protesta por casos de violencia

Las pintas realizadas por colectivas feministas en el exterior de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa durante una protesta para exigir justicia por casos pendientes de feminicidio y violencia de género fueron retiradas pocas horas después de haber sido realizadas.
Durante la movilización, activistas intervinieron con pintas el edificio institucional de la fiscalía como parte de actos de iconoclasia, una forma de protesta simbólica que busca visibilizar denuncias contra las autoridades. Esto ocurrió la noche del lunes 9 de marzo.
Entre los mensajes plasmados en las paredes se señalaba al Estado como un “narcoestado” y se reclamaba la falta de justicia para víctimas de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.
La manifestación se llevó a cabo en el contexto de las actividades y protestas realizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, fecha en la que colectivos feministas y organizaciones de mujeres suelen salir a las calles para denunciar la violencia de género y exigir acciones concretas de las autoridades.
Sin embargo, para la mañana de este martes, las pintas que habían sido realizadas en la fachada del inmueble ya no se encontraban visibles, luego de que fueran borradas por personal de la propia institución, por lo que la intervención permaneció únicamente durante algunas horas.
A pesar de ello, todavía pueden observarse algunas expresiones marcadas en el piso exterior del edificio, vestigios de la protesta que buscó llamar la atención sobre los casos pendientes de víctimas de feminicidio y de mujeres que han denunciado violencia de género en Sinaloa.
Las acciones forman parte de una serie de manifestaciones que se han registrado en distintos puntos del estado en los últimos días, donde colectivas feministas han reiterado sus demandas de justicia, así como críticas hacia el desempeño de las autoridades frente a la violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.