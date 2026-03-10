$!Fiscalía de Sinaloa borra en pocas horas pintas feministas tras protesta por casos de violencia

Las pintas realizadas por colectivas feministas en el exterior de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa durante una protesta para exigir justicia por casos pendientes de feminicidio y violencia de género fueron retiradas pocas horas después de haber sido realizadas.

Durante la movilización, activistas intervinieron con pintas el edificio institucional de la fiscalía como parte de actos de iconoclasia, una forma de protesta simbólica que busca visibilizar denuncias contra las autoridades. Esto ocurrió la noche del lunes 9 de marzo.

Entre los mensajes plasmados en las paredes se señalaba al Estado como un “narcoestado” y se reclamaba la falta de justicia para víctimas de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.