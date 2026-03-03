$!Fiscalía de Sinaloa crea Unidad especializada para investigar feminicidios con análisis de contexto

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa creó la Unidad de Análisis y Contexto de Violencia Feminicida, como parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.
El acuerdo 03/2026 fue firmado por la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial de El Estado de Sinaloa.
La nueva Unidad tendrá carácter multidisciplinario y funcionará como órgano auxiliar en las investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, otras muertes violentas y delitos sexuales.
Su objetivo es fortalecer las indagatorias mediante análisis de contexto con perspectiva de género, enfoque interseccional y basado en derechos humanos, para identificar patrones de violencia, factores de riesgo y posibles omisiones institucionales.
Entre sus atribuciones estará la elaboración de diagnósticos periódicos, mapeos y georreferenciación del delito de feminicidio, así como informes de contexto que permitan detectar modus operandi, vínculos entre casos y características sociodemográficas de los agresores.
También podrá identificar estructuras delincuenciales y posibles intervenciones de servidores públicos, además de sistematizar información jurídica, criminológica, psicológica, social y estadística.
La Unidad estará integrada por especialistas en antropología social, criminología, ciencias forenses, ciencias de datos, geografía, psicología, trabajo social y derecho.
De acuerdo con el documento, esta medida responde a obligaciones constitucionales y a estándares internacionales en materia de derechos humanos, que exigen investigaciones con debida diligencia reforzada en casos de violencia contra las mujeres.
El acuerdo también establece que la nueva instancia deberá contribuir al cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género vigente en Sinaloa.