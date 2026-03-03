$!Fiscalía de Sinaloa crea Unidad especializada para investigar feminicidios con análisis de contexto

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa creó la Unidad de Análisis y Contexto de Violencia Feminicida, como parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.

El acuerdo 03/2026 fue firmado por la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial de El Estado de Sinaloa.

La nueva Unidad tendrá carácter multidisciplinario y funcionará como órgano auxiliar en las investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, otras muertes violentas y delitos sexuales.

Su objetivo es fortalecer las indagatorias mediante análisis de contexto con perspectiva de género, enfoque interseccional y basado en derechos humanos, para identificar patrones de violencia, factores de riesgo y posibles omisiones institucionales.