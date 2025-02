Fiscalía de Sinaloa debe ajustar su plan de trabajo para cumplir con las demandas sociales: CEDH

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha quedado sobrepasada por la crisis de violencia, pero debe trazar un plan para superar esta situación y estar a la altura de lo que demanda la sociedad, apuntó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

Señaló que en medio de la ola de inseguridad las instituciones deben redoblar esfuerzos para cumplir con lo que exige la sociedad, y corresponde a las autoridades encargadas asumir ese desafío.

“Siento que de alguna manera el mundo se les vino encima (a la FGE) en la cantidad de trabajo, pero yo creo que deben de plantearse todo un plan para remontar ese mundo de trabajo que ahora tienen. Uno puede explicarse cosas, pero las instituciones, en este momento, tienen que dar un esfuerzo extra, precisamente, para estar a la altura de lo que demanda la sociedad y a la Fiscalía le corresponde hacerlo ese esfuerzo”, expresó.

Loza Ochoa destacó que las circunstancias actuales son de una magnitud mayor en comparación a décadas anteriores, por lo que se exige un esfuerzo excepcional para sobrepasar la situación.

“Siento una Fiscalía rebasada. El trabajo quizá es, ahora, no conozco, yo ya tengo edad aquí viviendo en el estado, no conozco de una etapa anterior en que la situación haya estado como la que vivimos. Al menos de que yo tenga conciencia. Es cierto que en los años setenta durante la operación Cóndor la situación fue difícil, pero este trabajo que tiene la Fiscalía, y sobre todo el Estado, es otra cosa”, indicó.

El presidente del organismo afirmó que solo con el esfuerzo conjunto de todas las instituciones se podrá encontrar una solución a la crisis, además, advirtió que sin colaboración no habrá avances significativos, por lo que, los problemas seguirán sin resolverse.

“Yo estoy convencido de una cosa, en la medida que empujemos todas las instituciones hasta una solución de esto, eso nos va a ayudar a acercarnos, precisamente, a una salida. Si este esfuerzo no se hace en conjunto, no vamos a avanzar ni mucho y habrá que resignarse a pasar no sé cuánto para que se resuelvan los problemas que hoy tenemos de una crisis, que yo desde hace años le he llamado humanitaria”, manifestó.

Durante la semana, la CEDH realizó dos encuentros con sectores vulnerables afectados por la violencia en el estado. El 12 de febrero, se trasladaron a Jesús María para recabar quejas de los pobladores tras un hecho violento.

Posteriormente, se reunieron en Culiacán con colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos para acordar el seguimiento a sus casos y abrir un espacio de diálogo sobre quejas hacia el organismo. Además, invitaron a los colectivos de búsqueda de la zona sur de Sinaloa a una reunión de trabajo en Mazatlán este lunes 17 de febrero.