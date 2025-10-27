Fiscalía de Sinaloa está obligada a investigar presunta tortura dentro del penal de Aguaruto: CEDH

La Fiscalía General del Estado está obligada a investigar de oficio los presuntos actos de tortura cometidos dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, al tratarse de un delito de lesa humanidad, manifestó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

Explicó que durante la semana pasada, familiares de internos del penal acudieron a las instalaciones del organismo para presentar quejas derivadas de revisiones realizadas al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto.

En total, precisó, participaron alrededor de 45 familiares, quienes denunciaron que los reclusos habrían sido víctimas de agresiones físicas, así como de prácticas de tortura que incluían sumergirles la cabeza en agua y aplicarles descargas eléctricas.

Estos hechos, informó también habrían sido confirmados por algunos internos ante los visitadores de la CEDH que acudieron al penal.

“Nos manifestaron ahí no solamente la existencia de malos tratos en palabras altisonantes, sino físicamente... señalaran que ha habido tortura y señalaron dos tipos de tortura: una inmersión en agua, o sea, meter la cabeza, pues, y pues ahí hay riesgos de asfixia. Y la otra es mojar los cuerpos y darles toques eléctricos”.

“Al ser un delito grave, porque la tortura es un delito de lesa humanidad, la Fiscalía General del Estado debe abrir de manera automática carpetas de investigación al respecto. Eso no puede dejarse pasar”, advirtió.

Loza Ochoa recordó que esos métodos de castigo eran denunciados por presos políticos en décadas pasadas, y consideró grave que ahora vuelvan a mencionarse dentro de los centros penitenciarios.

“Esto ha sido lo clásico, ¿Qué era lo que decían los presos políticos? Que eso es lo que se aplicaba y de qué se quejaban en los separos de las policías de eso. Yo creí que eso estaba superado”, comentó.

El presidente de la CEDH agregó que verificará si la Fiscalía ha actuado en consecuencia y, en caso contrario, el organismo documentará por escrito la omisión.

“Es el delito de lesa humanidad, no requerirían más que el conocimiento de los hechos para asistir. No es por querella, que tengamos que decir, ‘oiga, sucedió esto’. El hecho que lo conozcan debe llevarlos automáticamente a abrir carpeta de investigación. Es un delito de lesa humanidad”.