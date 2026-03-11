Fiscalía de Sinaloa firma convenio con EU para fortalecer investigación forense

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer las capacidades de investigación forense en la entidad.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo y el cónsul Drew Hoster formalizaron el acuerdo para impulsar programas de capacitación especializada para personal de la Fiscalía.
El convenio también contempla la donación de equipo para laboratorios forenses.
Además, ambas partes acordaron reforzar las capacidades de detección de distintas drogas.
“FGE Sinaloa y el Gobierno de EU firmaron convenios para fortalecer la investigación forense. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo y el cónsul Drew Hoster acordaron capacitación y donación de equipo para laboratorios, además de reforzar la detección de distintas droga”, informó el organismo estatal.
Este acuerdo se da en el marco de la visita que realizó este martes el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, a Sinaloa.
Durante la jornada también sostuvo un encuentro en Mazatlán con el gobernador Rubén Rocha Moya, donde abordaron temas de inversión, seguridad y cooperación entre ambos gobiernos.