Fiscalía de Sinaloa firma convenio con EU para fortalecer investigación forense

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer las capacidades de investigación forense en la entidad.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo y el cónsul Drew Hoster formalizaron el acuerdo para impulsar programas de capacitación especializada para personal de la Fiscalía.

El convenio también contempla la donación de equipo para laboratorios forenses.