Fiscalía de Sinaloa ha abierto 29 investigaciones por abuso policial en medio de la crisis de seguridad

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024, la Fiscalía General del Estado ha abierto 29 carpetas de investigación por el delito de abuso de autoridad en contra de elementos policiales, de acuerdo con información oficial obtenida por Noroeste a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los registros de la Fiscalía indican que ocho investigaciones fueron iniciadas entre septiembre y diciembre de 2024. En ese periodo, Ahome concentró tres casos, Mazatlán dos, Culiacán dos y Angostura uno.

Posteriormente, entre enero y noviembre de 2025, se iniciaron 21 carpetas adicionales, con lo que el acumulado alcanzó las 29 investigaciones.

En este segundo periodo, Ahome y Mazatlán encabezaron las cifras con seis casos cada uno, seguidos de Guasave con cuatro, Culiacán con dos y Salvador Alvarado con dos. Escuinapa registró una investigación, mientras que Angostura no ha reportado casos hasta noviembre de 2025.

En cuanto al estatus de las investigaciones, la dependencia reporta que entre septiembre y diciembre de 2024 un total de siete carpetas se encontraban en trámite, ninguna había sido judicializada y una no fue ejercida.

En tanto, de enero a noviembre de 2025, 13 expedientes permanecen en trámite, cinco ya fueron judicializados y tres no fueron ejercidos.

Respecto a la adscripción de las personas investigadas, la Fiscalía reporta que entre septiembre y diciembre de 2024 fueron señalados seis policías y dos policías municipales.

Mientras que, de enero a noviembre de 2025 las carpetas abiertas involucran a 11 policías, cinco elementos de Tránsito, un policía estatal y cuatro policías municipales, de acuerdo con el desglose oficial.

De acuerdo con el comportamiento histórico, los registros de la Fiscalía, señalan que entre 2019 y 2024 iniciaron 190 carpetas de investigación por abuso de autoridad en las que los imputados son elementos de seguridad.

Por año, 2019 cerró con 28 casos; 2020, con 17; 2021, con 39; 2022, con 35; 2023, con 41; y 2024, con 30 carpetas.