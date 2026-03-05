Fiscalía de Sinaloa ha intervenido cinco fosas en Concordia; investigación de mineros corresponde a la FGR

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha realizado intervenciones en cinco puntos donde se localizaron fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, perteneciente al municipio de Concordia, informó la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

De acuerdo con la titular de la dependencia, en cuatro de estos sitios se recuperaron osamentas, una por cada fosa, mientras que en una excavación adicional se encontraron restos óseos.

Explicó que estos trabajos forman parte de las acciones de búsqueda que se desarrollan en la zona sur del Estado, en coordinación con autoridades y organismos dedicados a la localización de personas desaparecidas.

Entre las instancias que participan en estas labores se encuentran la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, además de colectivos de familiares que han solicitado acompañamiento en las diligencias.

Sánchez Kondo indicó que, por el momento, no es posible confirmar si existen más fosas en la zona, ya que las investigaciones y recorridos continúan para determinar si hay otros puntos de inhumación clandestina.

Respecto al caso de los mineros reportados como desaparecidos en Concordia, precisó que la Fiscalía estatal inició la investigación en un primer momento; sin embargo, posteriormente el expediente fue atraído por la Fiscalía General de la República.

Por ello, aclaró que las indagatorias relacionadas con ese caso corresponden actualmente a la autoridad federal, mientras que la Fiscalía de Sinaloa continúa participando en las diligencias vinculadas con los hallazgos realizados en la zona.