Fiscalía de Sinaloa identifica a presunto asesino, también menor de edad, del estudiante Ricardo Mizael

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya cuenta con la identidad de uno de los presuntos responsables del asesinato de Ricardo Mizael, estudiante de 15 años de edad, quien también sería menor de edad.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, indicó que las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar su posible participación en los hechos y fortalecer la carpeta de investigación.

Explicó que personal de la Policía de Investigación trabaja en el sector donde ocurrió el crimen, realizando diligencias y entrevistas a testigos para confirmar la identidad del sospechoso y avanzar en la judicialización del caso.

“Tenemos ya avance, tenemos una identidad. Ahorita el personal de la Policía de Investigación está trabajando en el sector para entrevistar a los testigos; de confirmarse el señalamiento, estaríamos en posibilidad de judicializar el asunto”, declaró.

“Tenemos la identidad de esa persona y tenemos que tener la identificación por parte de los testigos que lo vieron al momento del hecho”, mencionó.

La fiscal señaló que, de acuerdo con las entrevistas realizadas hasta el momento, habrían participado dos personas en el ataque; sin embargo, actualmente solo se tiene identificada a una de ellas, quien es menor de edad.

“Lo que nos ha arrojado las entrevistas es que tenemos dos personas, hasta ahorita tenemos la identidad de uno y estamos trabajando sobre esa identidad con la identificación de los testigos”, señaló.

-¿Es menor edad esa persona?

“Sí”, dijo.

Detalló que el estudiante fue víctima de las circunstancias del hecho, ya que presuntamente habría existido una confusión, aunque el ataque armado fue directo en su contra.

“Él es una víctima de la circunstancia, el ataque fue directo, sin embargo, el contexto de él, él es una víctima, colateral del hecho, pues presuntamente hubo una confusión, pero el ataque fue directo hacia él, sin embargo, él es una víctima colateral”, explicó.

El estudiante de 15 años fue asesinado a balazos el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles, en Culiacán.

De acuerdo con sus familiares, el joven había salido a una farmacia para comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había adoptado.

Ricardo Mizael era estudiante de primer año de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa y formaba parte del equipo de básquetbol de la institución.

Por ello, a través de redes sociales, su madre Berenice López compartió la versión sobre los hechos, donde afirmó que era un niño amoroso, con la intención de ser veterinario.

Asimismo, convocó a una manifestación pacífica el próximo domingo 22 de febrero en Culiacán que iniciará a las 9:00 horas en el templo La Lomita a Catedral.