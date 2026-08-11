Fiscalía de Sinaloa investiga hallazgo de perros y restos de animales en vivienda de Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya investiga el hallazgo de siete perros y restos de animales localizados por integrantes de Fundación Laika en un inmueble de Culiacán, informó la Vicefiscal de la Zona Centro, Rocío Yamileth Aguilar Zazueta.

El caso salió a la luz después de que Fundación Laika recibiera el reporte de que varios perros se encontraban en condiciones de abandono dentro de una vivienda de la Colonia Guadalupe, en las inmediaciones del antiguo Hospital General de Culiacán.

El equipo habría acudido al sitio el pasado 7 de agosto para rescatar a los animales.

De acuerdo con la información difundida por la fundación, fueron siete perros los que lograron ser rescatados con vida.

Sin embargo, al revisar el inmueble para cerciorarse de que no hubiera más animales, los rescatistas localizaron varias bolsas de plástico que contenían restos de animales mutilados.

“Sí se inició la carpeta correspondiente y pues se están llevando a cabo las diligencias necesarias para las investigaciones correspondientes”, informó Aguilar Zazueta.

Cuestionada sobre si se realizarían autopsias forenses a los animales encontrados, Aguilar Zazueta indicó que los trabajos ya están en marcha y que se está aplicando el protocolo correspondiente.

“Ya se está trabajando en ello, de hecho, ya se está trabajando en todo, se lleva a cabo el protocolo y todas las diligencias que surjan”, explicó.

Respecto a si la Fiscalía ya sospecha de la comisión de algún delito, la Vicefiscal evitó adelantar conclusiones y señaló que primero deberán esperar los resultados preliminares de las investigaciones.

“Estaríamos ahorita esperando que arrojen las primeras preliminares”, indicó.

También fue cuestionada sobre cuántos caninos fueron encontrados y cuánto tiempo llevaban en el sitio. Aguilar Zazueta señaló que se ha hablado de siete, pero pidió esperar antes de establecer una cifra oficial.

“En el tema ese estaríamos hablando, se hablaba de siete... Sí sería importante esperar un poquito para no dar alguna expectativa o alguna información que no sea adecuada”, respondió.

La Vicefiscal aseguró que las diligencias continuarán para determinar qué ocurrió con los animales y obtener información que permita esclarecer el caso.

“Vamos a continuar y crean que estamos realizando todas y cada una de las diligencias”, sostuvo.