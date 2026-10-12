$!Fiscalía de Sinaloa, la autoridad con más quejas ante la CEDH en 2025

La Fiscalía General del Estado fue la autoridad más señalada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa durante 2025, con 236 quejas, de acuerdo con el Informe de Actividades presentado este lunes por el presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura ocupó el segundo lugar, con 95 quejas, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 75, según los resultados del informe correspondiente al año pasado.
En total, la CEDH recibió 3 mil 515 quejas, de las cuales 2 mil 250 fueron atendidas mediante gestiones inmediatas, asesoría jurídica, orientación y acompañamiento. Además, integró 868 expedientes y emitió 15 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades.
De estas últimas, 11 fueron aceptadas en su totalidad y cuatro no fueron aceptadas.
Entre los principales hechos violatorios identificados se encuentran la dilación o integración irregular de carpetas de investigación, el uso excesivo de la fuerza pública, el abuso de autoridad y las detenciones arbitrarias.
También se documentaron omisiones en la protección de la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, así como problemas relacionados con el acceso a la educación y los servicios de salud, además de casos de hostigamiento laboral.
En cuanto a las autoridades municipales, la Comisión registró 229 quejas. Mazatlán concentró 79; Culiacán, 58; mientras que Ahome y Guasave reportaron 30 cada uno.
Durante 2025, la CEDH también logró la solución conciliatoria de 137 asuntos y solicitó 99 medidas precautorias o cautelares a autoridades estatales y municipales para prevenir posibles violaciones a los derechos humanos.
En materia de promoción y difusión, el organismo realizó 2 mil 573 acciones de capacitación, con un alcance de 72 mil 197 personas beneficiarias.
Asimismo, el concurso Presidente o Presidenta Infantil 2025 recibió 13 mil 182 trabajos y Plasma Tus Derechos registró mil 952 participaciones de estudiantes de secundaria y preparatoria. En el sector empresarial, 36 compañías recibieron el Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos.
Loza Ochoa informó que el documento también será entregado personalmente a los poderes Legislativo y Judicial, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Comisión.