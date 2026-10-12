$!Fiscalía de Sinaloa, la autoridad con más quejas ante la CEDH en 2025

La Fiscalía General del Estado fue la autoridad más señalada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa durante 2025, con 236 quejas, de acuerdo con el Informe de Actividades presentado este lunes por el presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura ocupó el segundo lugar, con 95 quejas, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 75, según los resultados del informe correspondiente al año pasado.

En total, la CEDH recibió 3 mil 515 quejas, de las cuales 2 mil 250 fueron atendidas mediante gestiones inmediatas, asesoría jurídica, orientación y acompañamiento. Además, integró 868 expedientes y emitió 15 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades.

De estas últimas, 11 fueron aceptadas en su totalidad y cuatro no fueron aceptadas.