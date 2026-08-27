Fiscalía de Sinaloa no aclara qué criterios usa para contabilizar homicidios

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no precisó cuáles son los criterios específicos que utiliza para determinar cuándo una muerte es contabilizada como homicidio doloso, luego de que una investigación periodística de Noroeste documentó 133 muertes violentas que fueron omitidas o clasificadas de manera distinta en los registros oficiales.

La Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, rechazó que exista manipulación de las estadísticas y explicó que la información que proporciona diariamente la institución corresponde a un reporte preliminar, cuya clasificación puede definirse posteriormente conforme avanzan las investigaciones.

“En el esquema de nosotros como Fiscalía del Estado no es correcta esa interpretación que se está dando. Nosotros tenemos una clasificación de homicidios, el informe que se aporta de manera diaria es un informe preliminar sobre homicidios dolosos”, señaló.

La funcionaria explicó que este mecanismo de información comenzó hace dos años, cuando inició el conflicto delincuencial en Sinaloa, y que la Fiscalía mantiene este reporte como un compromiso con los medios de comunicación.

“Es un compromiso que hace la institución de hace dos años cuando inicia el conflicto delincuencial y estamos nosotros continuamente estableciendo esa información para ustedes, para medios de comunicación”, dijo.

Sánchez Kondo sostuvo que el reporte preliminar no necesariamente corresponde a la clasificación final de una muerte, pues esta se determina a partir de los actos de investigación realizados posteriormente.

“Es una información preliminar que nos da la clasificación final o formal, por así decirlo, el acto de investigación realizado. No solamente desde el momento en que recibimos el reporte, sino el acto que nos da posterior a ello”, explicó.

Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre las diferencias detectadas en la estadística y si la Fiscalía realizará algún ajuste, la Fiscal no detalló cuáles son los criterios específicos que permiten determinar que una muerte debe ser contabilizada como homicidio doloso y cuáles llevan a clasificarla de otra manera.

La investigación de Noroeste documentó alrededor de 133 muertes violentas que no fueron contabilizadas como homicidios dolosos en la estadística oficial, entre ellas personas que resultaron heridas durante ataques armados y posteriormente fallecieron, además de casos clasificados bajo otras categorías.

Sobre estos señalamientos, Sánchez Kondo rechazó que exista manipulación en las cifras.

“No hay manoseo en las estadísticas, somos una institución seria, somos una institución responsable y de esa manera trabajamos nuestras estadísticas basados en una necropsia, en un acto de investigación y en toda la actividad que se deriva después del hecho”, afirmó.

La Fiscal insistió en que la estadística se construye con base en las diligencias ministeriales y los resultados que se obtienen después de cada hecho, particularmente mediante las necropsias y los actos de investigación.

La explicación de la Fiscalía coloca la clasificación definitiva de las muertes en un proceso posterior al reporte inicial; sin embargo, no se precisó qué protocolo o criterios concretos se aplican para resolver las diferencias entre una muerte violenta y un homicidio doloso dentro de la estadística oficial.