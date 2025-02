Fiscalía de Sinaloa no investigaba a ‘El Jando’, operador de Los Chapitos detenido: Sánchez Kondo

La Fiscalía General de Sinaloa no tenía un proceso de investigación contra Mauro “N”, alias “El Jando”, operador de “Los Chapitos”, detenido el pasado sábado 8 de febrero en la sindicatura de Jesús María.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, mencionó que los hechos delictivos que se le adjudican a Mauro “N” no corresponden ser investigados por la FGE.

“No, no tenía carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado, no. No es un delito de nuestra competencia”, dijo.

’El Jando’ fue detenido el pasado sábado en un operativo de seguridad federal en la comunidad de Jesús María, mismo lugar en el que fue detenido Ovidio Guzmán López en enero de 2023.