$!Fiscalía de Sinaloa pretendía uniformar de marca a policías de investigación; ya corrigió el acuerdo

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio marcha atrás a un acuerdo con el que pretendía establecer uniformes de una marca comercial específica para los agentes de la Policía de Investigación y corrigió el documento mediante una fe de erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado. El Acuerdo 05/2026, publicado el 29 de junio, establecía que los policías investigadores portarían prendas y equipo táctico de la marca 5.11, incluso con modelos y códigos de catálogo específicos.

Entre los artículos incluidos se encontraban una camisa manga larga 5.11 Flex-Tac TDU, un pantalón 5.11 ICON Pant, una gorra 5.11 Uniform Hat, una chamarra 5.11 Chameleon Softshell Jacket 2.0, un chaleco 5.11 TacTec Plate Carrier y tenis tácticos 5.11 A/T Trainer 2.0 Mid. Por lo anterior, la dependencia estatal estaba obligada a comprar indumentaria de la marca específica para los uniformes. Sin embargo, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo emitió una fe de erratas publicada el 20 de julio para modificar el contenido del acuerdo y eliminar todas las referencias a esa marca comercial.