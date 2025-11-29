$!Fiscalía de Sinaloa realiza primera necropsia a un perro asesinado en ataque armado en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó este viernes el primer levantamiento y la primera necropsia oficial del cuerpo de un perro en un hecho vinculado a un homicidio doloso en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

Este, sería el primer caso tras más 14 meses de guerra interna del Cártel de Sinaloa en que se integra a un animal a la carpeta de investigación por homicidio doloso, debido a que fue víctima directa del hecho.

El procedimiento se llevó a cabo tras el reporte de un ataque a balazos en el que un hombre fue privado de la vida y su perro también resultó muerto, presuntamente al intentar defenderlo.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este viernes 28 de noviembre en la sindicatura de Aguaruto, entre las calles Luis Donaldo Colosio Murrieta y De la Paz.

La escena del crimen incluía los cuerpos del hombre, de oficio jornalero, y de su mascota.

La diligencia se realizó en coordinación con Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal A.C., así como Pets Go Culiacán.

Las organizaciones acompañaron el proceso para garantizar un manejo adecuado del cuerpo y dar seguimiento.

Perros, las otras víctimas

Este hecho ocurre en medio de la actual crisis de violencia en Sinaloa.

En junio, la Fundación Balto y Togo reportó que, en lo que va de la crisis, han encontrado al menos siete perros con heridas de bala en diferentes zonas del estado.

La lideresa de la fundación, Marisela Castaños, explicó que varios casos se han manejado con discreción debido a lo delicado del contexto.

Algunos de los animales baleados han sido rescatados en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, así como en colonias de Culiacán.

El tema sobre los animales víctimas colaterales de la violencia habría surgido por el caso de Esperanza, una perrita que fue encontrada herida de bala y por atropellamiento en la escena de un ataque armado en Colinas de San Miguel, en Culiacán.