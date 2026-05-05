Fiscalía de Sinaloa solicita información sobre escoltas de Homar Salas Gastélum tras su asesinato

La Fiscalía General del Estado solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán para confirmar el número de escoltas asignados al líder electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Olmes Homar Salas Gastélum, así como si estos se encontraban con él al momento de su asesinato.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que, de manera preliminar, se ha mencionado que el dirigente sindical contaba con cuatro personas asignadas como parte de su seguridad.

“Él tenía asignado a su escolta, cuatro personas, es lo que nos han comentado”, indicó.

Sin embargo, precisó que esta información aún debe ser corroborada de manera oficial.

Al ser cuestionada sobre si los escoltas estaban presentes durante el ataque, Sánchez Kondo señaló que ya se solicitó la información correspondiente.

“Ya se solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que nos den la información ya formalizada y estaban con él en ese momento y en sí, el número de personas que estaban asignadas a él”, explicó.

Salas Gastélum fue asesinado el 30 de abril dentro de su domicilio en la Colonia Brisas del Humaya, en Culiacán, tras un ataque armado.

En el lugar también perdió la vida Benjamín Olivares, quien inicialmente fue identificado como escolta, aunque posteriormente se informó que formaba parte de su planilla como Secretario de Deportes.

El ataque ocurrió en una vivienda que ya había sido blanco de una agresión armada previa en febrero.