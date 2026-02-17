Fiscalía de Sinaloa tiene identificado a presunto asesino del estudiante Ricardo Mizael

La Fiscalía General del Estado informó que ya cuenta con la identidad de un presunto responsable en el caso del asesinato de Ricardo Mizael, estudiante de 15 años, por lo que continúan las investigaciones para confirmar su posible participación en los hechos.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la dependencia, señaló que personal de la Policía de Investigación trabaja en el sector donde ocurrió el crimen, realizando diligencias y entrevistas a testigos.

Indicó que, de confirmarse los señalamientos obtenidos durante las indagatorias, las autoridades estarían en posibilidad de judicializar el caso.

“Tenemos tenemos ya avance, tenemos una identidad. Ahorita el personal de la policía de investigación está trabajando ahí en el sector para entrar entrevistar a los testigos de confirmarse el señalamiento, estaríamos en posibilidad de judicializar el asunto”, dijo.

El estudiante de 15 años de edad habría sido asesinado a balazos el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles, en Culiacán.

De acuerdo a sus familiares, el joven habría salido a la farmacia a comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había adoptado.

Ricardo Mizael era estudiante de primer año de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pertenecía al equipo de básquetbol de la misma.