La Fiscalía de Sinaloa trabajó la investigación de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda con testigos y con base en hechos, defendió el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario expuso que las instituciones estatales han trabajado en apego a sus funciones y rechazó que se encuentren desprestigiadas.

”Esa polémica es otra cosa, no es un examen jurídico. Ha trascendido que es la Fiscalía la que tiene ... no es la Fiscalía la que da la opinión, la Fiscalía trabaja con hechos, con testigos, con eso, y ha trabajado, entonces nuestras instituciones no están desprestigiadas, están haciendo su trabajo”, mencionó el Gobernador.

El pasado 25 de julio se registró el fallecimiento de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex Diputado, ex Alcalde de Culiacán y empresario sinaloense.

Las circunstancias del fallecimiento del político fueron investigadas por la Fiscalía General de Sinaloa como un intento de despojo de vehículo, en el cual Cuén Ojeda viajaba como copiloto.

La Fiscalía de Sinaloa expuso que la declaración del conductor de la camioneta que sería objeto de este intento de despojo era la pista principal para esta hipótesis.

El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República a petición del Gobernador Rubén Rocha Moya y ahora el caso es investigado bajo otros términos.

El Gobernador Rubén Rocha Moya agradeció sentirse respaldado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a Sinaloa este domingo.

”Claudia y el Presidente, el solo hecho que vengan y que lo digan y que presenten su respaldo para mí y para nosotros, pues mucho mejor”, señaló.