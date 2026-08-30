Fiscalía de Sinaloa ya no dará cuenta de hechos delictivos en crisis de seguridad; información será centralizada por Gobierno federal

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dejará de emitir, a partir del martes 1 de septiembre, su reporte diario de hechos delictivos y trasladará la consulta de esta información a la plataforma del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La determinación fue comunicada este domingo 30 de agosto mediante un aviso dirigido a los medios de comunicación, en el que la Fiscalía señaló que se apegará al criterio establecido por el Gabinete de Seguridad federal para la consulta y difusión de información preliminar sobre incidencia delictiva.

Con ello, dejará de estar disponible como fuente propia de consulta el reporte que la Fiscalía comenzó a emitir en septiembre de 2024, en medio de la crisis de violencia que inició ese mes en Sinaloa.

En su primera etapa, la institución difundía cortes de información cada 12 horas, lo que permitía conocer con relativa inmediatez los homicidios, privaciones de la libertad y otros hechos delictivos reportados en el estado.

Posteriormente, la Fiscalía modificó la periodicidad y pasó a emitir un informe cada 24 horas.

Esta no es la única medida de transparencia de la autoridad estatal en ser eliminada en el marco de la crisis de seguridad, pues también existía una vocería del Gobierno de Sinaloa que era encabezada por representantes de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa y se realizaba de martes a viernes, después fue reducida a miércoles y viernes hasta ser eliminada.

También la conferencia semanera que encabezaba el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no ha sido retomada por sus sustitutas, por lo que esta medida de transparencia se mantiene suspendida.

Ahora, ese mecanismo de la FGE será eliminado y la información preliminar deberá consultarse directamente en la plataforma federal del Gabinete de Seguridad.

Cabe destacar que la medida de iniciar con el reporte de seguridad fue derivado de una crisis que la autoridad no ha logrado contener, en relación a una pugna interna del crimen organizado, que se ha extendido desde el mes de septiembre de 2024 a la fecha.

La crisis de seguridad ha incrementado la incidencia en los delitos de desaparición forzada de personas, homicidios, feminicidios y robo de vehículos.

De septiembre de 2024 a la fecha el balance de la crisis de seguridad es de 3 mil 770 homicidios dolosos (5.2 diarios); 4 mil 315 personas privadas de la libertad (6.0 diarios); 12 mil 347 vehículos robados (17.2 diarios); 3 mil 902 personas detenidas (5.5 diarios); y 211 personas abatidas.

La decisión de la Fiscalía General del Estado representa un cambio en la forma en que durante casi dos años la institución había puesto a disposición de medios de comunicación y ciudadanía información sobre los hechos delictivos registrados en Sinaloa.

Aunque la Fiscalía no informó que dejará de generar los datos ni que estos dejarán de ser públicos, tampoco explicó en el aviso las razones específicas por las que dejará de emitir su propio reporte, ni detalló si mantendrá algún mecanismo estatal de consulta, la periodicidad con la que entregará información al Gobierno federal o bajo qué criterios se integrarán los hechos registrados en Sinaloa en la plataforma nacional.

CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN OCURRE DESPUÉS DE SER SEÑALADOS

La semana pasada la Fiscalía de Sinaloa, encabezada por Claudia Zulema Sánchez Kondo, fue cuestionada debido a inconsistencias localizadas dentro de los informes de seguridad diarios.

De acuerdo a una investigación de Noroeste , 133 muertes violentas fueron omitidas o clasificadas de manera distinta en los registros oficiales.

La titular de la FGE defendió sus cifras de homicidios como reportes preliminares y rechazó que exista manipulación, pero no explicó los criterios específicos con los que una muerte violenta es contabilizada como homicidio doloso.