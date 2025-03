Fiscalía determinará las causas de la explosión en una vivienda en Mazatlán: SSPE

La mañana del martes 18 de marzo, una joven mujer y su bebé murieron tras la explosión en Mazatlán.

Trascendió que el nombre de la madre era América y el pequeño se llamaba Max.

Ante la potencia de la explosión, la Policía de Investigación abrió una carpeta de investigación.

Los hechos se registraron a las 11:20 horas en la calle Cerritos del fraccionamiento Los Ángeles Santa Fe.

La fachada completa de la vivienda voló por la explosión, incluso un colchón que salió expulsado derribó la reja de herrería y cayó en la cochera de una vivienda al otro lado de la calle, además que restos de enseres domésticos y ropa quedaron regados en los alrededores.

Elementos de la Marina fueron los primeros respondientes y minutos después personal de Bomberos Veteranos ingresó a la vivienda para sofocar escombros humeantes.

Durante las labores de bomberos y paramédicos de Protección Civil, para el enfriamiento de escombros, fueron localizados los cadáveres de la mujer y su hijo que se encontraban en la vivienda al momento de la explosión.

La zona del siniestro, ubicada en uno de los fraccionamientos de mayor incidencia delictiva en Mazatlán, fue acordonada y Policías de Investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado iniciaron el peritaje correspondiente, para determinar la causa de la explosión.

Más tarde, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón, señaló que lo sucedido se trataría de un accidente y no de un hecho doloso.

Dijo que no hay indicios ni reportes que apunten a un hecho delictivo o provocado por terceros en la zona, por lo que solo queda esperar a los resultados que arrojen las investigaciones de Fiscalía para determinar lo que realmente pasó.

“Sí, fue un reporte que llegó al 911, sin embargo, se están realizando las investigaciones para determinar cuál fue la causa. Así, de primer momento, no se aprecia que haya sido una cuestión dolosa, pero tendrá que ser investigado por la autoridad competente; es la información que tenemos”, dijo el funcionario.

“Es probable que resulte un accidente, no hay indicios, no hay disparos de fuego, no hay reportes de personas armadas en la zona, nada que de manera preliminar los haga presumir que tuvo que ver con una cuestión delictiva. Todo apunta, y lo digo con excepción lo que vaya a determinar la investigación, que es una cuestión de un accidente”.