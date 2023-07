Tras no poder ejecutar la orden de cateo en el campus Buelna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, elementos de la Fiscalía General del Estado no están considerando volver por lo pronto, confirmó Sara Bruna Quiñónez Estrada.

La Fiscal aseguró que tienen otras maneras de conseguir datos de prueba que alimenten la investigación contra funcionarios que presuntamente realizan compras irregulares con recursos de la institución.

“Vamos a valorar, de todas maneras, tenemos mucho trabajo qué hacer en las carpetas, no va a ser indispensable en determinado momento que hagamos el cateo, es un acto de investigación que nosotros consideramos que sea necesario; si ellos lo impiden habrá otras maneras de llegarnos de datos de prueba”, dijo Sara Bruna Quiñones Estrada.

Bajo la justificación de que el personal educativo estaba de vacaciones, personal de la UAS negó el acceso a los elementos del órgano constitucional, hecho que la Fiscal catalogó como mentira.

“No es verdad eso porque se veía gente trabajando en el interior, no sé si hay alguna gente de vacaciones, pero adentro del edificio se veía bastante gente trabajando, no quisieron abrir, eso fue, no quisieron cooperar”, afirmó.

“Es una estrategia de ellos exactamente y saben que nosotros tenemos mucho respeto a la institución y se apoyan en eso para no facilitarnos las cosas, están obstruyendo así de una manera muy evidente nuestra acción persecutoria del delito”.

La reja de entrada al campus Buelna estaba cerrada con cadena y candado, según declaraciones del guardia de seguridad, no tenían llave para abrirla.

Sin embargo, los agentes de la Fiscalía contaban con un cerrajero para abrir la cerradura, aunque decidieron retirarse para evitar daños a la propiedad y problemas mayores.

“Iba a dificultar y llegar al momento de que podíamos causar daños o un enfrentamiento con el personal, entonces desistimos para privilegiar que todo fuera de la mejor manera posible”, sostuvo.

Sin importar el vencimiento de la orden de cateo emitida por el Juez Adán Alberto Salazar, podrían solicitar otra próximamente; en caso de que vuelvan a dificultar el proceso de la Fiscalía General del Estado, podrían instruir una carpeta por abuso de autoridad o instrucción de la justicia.