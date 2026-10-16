$!Fiscalía tiene 109 carpetas de investigación por feminicidio en este año

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cuenta con 109 carpetas de investigación por feminicidio en lo que va de 2026. Culiacán es uno de los municipios que concentra el mayor número de casos, informó Patricia Fabela Galavís, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.
La funcionaria señaló que actualmente se realizan análisis de contexto para esclarecer las causas y circunstancias en las que ocurrieron estos asesinatos, mientras las investigaciones continúan en curso.
“Desde que se inicia una carpeta de investigación, la primera etapa es la inicial y lleva tiempo, porque se deben reunir datos de prueba para poder procesar a un probable responsable”, expresó.
Sobre si las parejas o familiares de las víctimas son los principales responsables de estos crímenes, Fabela Galavís indicó que no podía asegurar esta situación, debido a que las indagatorias siguen abiertas.
Asimismo, al ser cuestionada sobre una posible relación entre la ola de violencia que enfrenta Sinaloa y el aumento de los feminicidios, señaló que aún no se puede confirmar que exista un vínculo, aunque aseguró que esta línea también se encuentra bajo investigación.
“También se está investigando si estos factores están relacionados o no; por el momento, no se puede dar un diagnóstico. De hacerlo, sería la titular de la Fiscalía quien lo informaría en su momento”, mencionó.
En octubre, los feminicidios y asesinatos de mujeres registrados en Sinaloa suman 12 casos, con hechos reportados principalmente en municipios como Escuinapa.