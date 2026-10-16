$!Fiscalía tiene 109 carpetas de investigación por feminicidio en este año

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cuenta con 109 carpetas de investigación por feminicidio en lo que va de 2026. Culiacán es uno de los municipios que concentra el mayor número de casos, informó Patricia Fabela Galavís, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.

La funcionaria señaló que actualmente se realizan análisis de contexto para esclarecer las causas y circunstancias en las que ocurrieron estos asesinatos, mientras las investigaciones continúan en curso.

“Desde que se inicia una carpeta de investigación, la primera etapa es la inicial y lleva tiempo, porque se deben reunir datos de prueba para poder procesar a un probable responsable”, expresó.