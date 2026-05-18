$!Físico sinaloense conquista beca doctoral en el Reino Unido

El talento sinaloense sigue rompiendo fronteras y posicionándose en la élite científica global.

Jesús Edgardo Leyva Cervantes, egresado de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido aceptado con una beca completa para realizar sus estudios de doctorado en el Reino Unido.

Tras consolidar una destacada trayectoria académica, el físico sinaloense se prepara para integrarse al Cockcroft Institute, un centro de investigación especializado en aceleradores de partículas en Inglaterra, en colaboración con la University of Strathclyde, ubicada en Glasgow, Escocia.

El camino hacia Europa no fue casualidad. Recientemente, Leyva Cervantes participó en la Escuela de Aceleradores de Partículas de los Estados Unidos, donde realizó una estancia intensiva en Nueva Orleans bajo la organización del Fermilab, el laboratorio del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Durante dos semanas de jornadas exhaustivas, el joven sinaloense desarrolló simulaciones, proyectos y laboratorios sobre temas complejos que normalmente abarcan un semestre completo, logrando acreditar el programa de manera satisfactoria.

El estudiante compartió que además de acreditar satisfactoriamente el curso, una de las mayores fortalezas de la experiencia fue la oportunidad de establecer vínculos con investigadores, profesores y estudiantes de diversas partes del mundo, así como con especialistas que actualmente laboran en la industria de aceleradores de partículas.