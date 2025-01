$!Flor Emilia Guerra defiende su gestión como Secretaria de Pesca ante el Congreso de Sinaloa

CULIACÁN._ Como parte de su comparecencia este miércoles ante el Congreso del Estado, la Secretaria de Pesca y Acuicultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, defendió su trabajo al frente de la dependencia con el argumento que hace lo que puede de acuerdo con sus facultades legales para atender las necesidades del sector.

Guerra Mena respondió al cuestionamiento de la Diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, quien le refirió que los apoyos que dispersa el Gobierno del Estado no son suficientes para solucionar los problemas del gremio, que además, dijo, se han agravado con motivo de la crisis de seguridad en la entidad.

La Secretaria agregó que si no han entregado mayores recursos para respaldar al sector pesquero es porque no disponen de ese recurso y desde el Congreso del Estado no se lo etiquetan.

“Yo solo soy Secretaria de Pesca, yo no controlo la violencia ni el aumento a la gasolina, y no son seis años que lleva este Gobierno, solo son tres años. No vengo a hablar de lo que hizo o no hizo un Gobierno federal, yo vengo a hablar de lo que hemos hecho este 2024”, expresó Guerra Mena.

“Si bien no ha habido un presupuesto exclusivamente para acuacultura, ahí se los dejo de tarea, ustedes son los que aprueban los presupuestos, no yo. Estos tres años que no ha habido un presupuesto exclusivamente para algún sector, motores marinos se le da tanto a los pescadores ribereños como a los pescadores de las presas, como también a los acuacultores”.