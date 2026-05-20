Flor Emilia Guerra Mena es electa presidenta de la ANTAP; asumirá el cargo en la próxima sesión

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Titulares de Acuacultura y Pesca, realizada en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta de la ANTAP, fue electa por votación como presidenta del organismo, cargo que asumirá formalmente durante la próxima sesión.

Durante la sesión, representantes de los estados integrantes de la ANTAP refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar acciones que fortalezcan la actividad pesquera y acuícola del País, promoviendo el desarrollo sostenible, la productividad y el bienestar de las familias que dependen de este sector.

Tras su designación como presidenta electa, Flor Emilia Guerra Mena expresó su compromiso de construir una agenda basada en la coordinación entre entidades, el diálogo y el trabajo conjunto para atender los retos y oportunidades de la pesca y la acuacultura en México.

Guerra Mena, destacó que desde Sinaloa se continuará impulsando la visión de trabajo promovida por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, fortaleciendo políticas y estrategias enfocadas en el desarrollo del sector y en beneficio de las y los productores pesqueros y acuícolas.

Asimismo, Natalia Ivoneli Blancas Gallangas, subsecretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Nayarit, fue electa como vicepresidenta de la asociación, fortaleciendo así la representación y el trabajo coordinado entre las entidades que integran el organismo.

La próxima presidencia de la ANTAP dará continuidad a los trabajos interinstitucionales con los estados y autoridades federales, priorizando temas como el ordenamiento pesquero, la sanidad e inocuidad, la inspección y vigilancia, el impulso a la acuacultura, la pesca sustentable y el fortalecimiento de las comunidades pesqueras.

También asistieron Alma Rosa García Juárez, actual presidenta de la ANTAP y Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Baja California; Gloria Edith Villareal Rodarte, directora de Fomento Acuícola y Pesquero del Gobierno del Estado de Jalisco; Froylán Gámez, director de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora.

También asistieron Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco; Guillermo Priego León, subsecretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tabasco; Marcelo Armenta, subsecretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California Sur; Esteban González Luna, subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola del Gobierno del Estado de Michoacán; y Celestino Martínez, director de Extensionismo Pesquero del Gobierno del Estado de Tamaulipas.