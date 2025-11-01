$!Florerías de Culiacán sufren pérdidas por retraso en llegada de flores

En Culiacán se vieron afectadas las florerías por los bloqueos de carretera a camiones, lo que provocó que las flores, además de llegar tarde, lo hicieran en mal estado, perjudicando a los vendedores con pérdidas en especie y monetarias al tener que surtir lo necesario para este Día de Muertos.
Este sábado, los vendedores de flores, como César Vásquez, señalaron que por haber retenido a los camiones se retrasó la llegada del producto, lo que generó una pérdida de la mitad de lo que necesitaba y tuvieron que pedir fiado para poder cumplir con las ventas esperadas del día.
“Nos está afectando mucho, se podría decir, porque hemos perdido casi la mitad de la mercancía, porque duró cuatro días el camión ahí parado. Fueron tres días y el transcurso de Michoacán en Culiacán, pues se cumplió otro día y la flor se calentó y perdimos bastante, yo pienso que la mitad”, comentó César.
También la comerciante María Lourdes Florida López, quien trabaja en un negocio familiar de flores, dijo que las flores llegaron quemadas y que cuando los camiones llegaron, esa mercancía ya no se podía utilizar y fue tirada
La consecuencia de esto fue que tuvieron que recomprar las flores a un precio más caro.
“Llegó la flor bien quemada, la gladiola, lo que es el clavel y la rosa llegó bien quemadisima y se perdió, se tiró, pura pérdida. Mi hermano compró la flor más cara, la está comprando re cara, el triple para poder vender”, expresó.
María Lourdes agregó que desde que se instalaron a las 06:00 horas de este sábado se vendió por momentos, ya que la venta no está como se esperaba y las compras han bajado desde que se presentó con frecuencia la violencia en la ciudad, ya que las personas ahora prefieren comprar flores de papel y no van a los panteones.