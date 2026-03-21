Flores amarillas, el lenguaje de amor que Brayan adopta cada primavera

CULIACÁN._ En el Centro de la ciudad, este 21 de marzo, el color amarillo de los ramos de flores destaca entre la gente. Para Brayan Ovalles, la compra de estas flores no es solo una tendencia pasajera, sino un gesto de afecto hacia su novia que ahora repite por tercera ocasión.

El joven, quien este sábado se encontraba adquiriendo flores amarillas en el Mercado de las Flores, compartió que esta fecha la toma en cuenta porque sabe que es un detalle apreciado por las mujeres.

“Siempre lo tomo en cuenta y lo hago en momentos especiales, cumpleaños, aniversarios, todo ese tipo de cosas”, explicó.

Brayan señaló que el gesto nace de una intención personal mas que de una simple presión social.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Brayan en esta fecha fue la alta participación de hombres jóvenes en la compra de flores, ya que se mostró impresionado por la cantidad de varones que hacían fila para adquirir los arreglos en el Centro, algo que, según su percepción, no era tan común anteriormente.

Igualmente, compartió que si las mujeres quieren regalar flores amarillas, está de acuerdo con que se comparta este tipo de obsequios.

“Si quisiera sí podría hacerlo, no veo ningún problema con eso”, comentó

Detrás del ramo amarillo que Brayan eligió, hay una historia que comenzó hace dos años.

Él y su pareja se conocieron en el trabajo, donde iniciaron como amigos antes de formalizar su relación de noviazgo.

Con la entrega de este año, Brayan suma ya tres ocasiones en las que celebra esta fecha con flores amarillas, consolidando una tradición propia dentro de su relación de dos años.

Mientras el 21 de marzo avanza, historias como la de Brayan confirman que, más allá de los mitos o series de televisión, el color amarillo se ha convertido en el lenguaje predilecto de los jóvenes para expresar su cariño en el inicio de la primavera.