$!Flores, vendimia y miles de familias llenan los panteones de Culiacán por el Día de Muertos

Entre ramos de flores, el ir y venir de familias y la vendimia instalada en los alrededores, los panteones de Culiacán se encuentran prácticamente repletos este Día de Muertos, con miles de personas que acuden a visitar a sus seres queridos y mantener viva la tradición de recordarlos. Desde temprana hora, los camposantos de la capital sinaloense comenzaron a recibir a quienes llegaron con flores en las manos, cubetas y artículos de limpieza para arreglar las tumbas.





Otros aprovecharon la visita para reunirse con sus familiares y pasar un momento frente a las sepulturas de quienes ya no están. Uno de los puntos con mayor movimiento es el panteón 21 de Marzo, considerado uno de los más grandes del municipio, donde la presencia de visitantes se combina con la actividad comercial. Los puestos de flores y otros productos forman parte del paisaje de una jornada en la que la memoria y el comercio conviven alrededor de los camposantos.

Una escena similar se observa en el Panteón Civil de Culiacán, donde también se registra una gran asistencia de personas. Entre los pasillos y las tumbas, las familias avanzan en busca de los sitios donde descansan sus seres queridos, mientras la actividad en los accesos refleja la dimensión de la celebración. La jornada también representa una oportunidad de venta para los comerciantes que se instalan en las inmediaciones de los panteones. Las flores ocupan un lugar central entre los productos que buscan quienes llegan a cumplir con la tradición, aunque la afluencia de compradores no siempre se traduce en ventas para todos los vendedores.



