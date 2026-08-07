Flujo de pasajeros del aeropuerto de Culiacán crece 4% en julio destaca Secretaría de Economía

El flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Culiacán registró un crecimiento del 4 por ciento durante julio, con lo que acumula dos meses consecutivos al alza, destacó la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

La funcionaria municipal señaló que este comportamiento representa uno de los indicadores que permiten observar cómo se ha comportado la actividad económica de la ciudad durante los últimos meses.

Detalló que durante junio el flujo de pasajeros registró un crecimiento del 2 por ciento, mientras que en julio el incremento fue del 4 por ciento.

“Yo les puedo compartir que el flujo aéreo del aeropuerto este ya tenemos dos meses consecutivos con un crecimiento en junio tuvo un crecimiento el 2 por ciento y ahora en julio, viendo los indicadores, trae un crecimiento de 4 por ciento”, señaló.

Sin embargo, aclaró que estos resultados no significan que la economía de Culiacán se encuentre completamente recuperada, sino que forman parte de los indicadores que permiten identificar cambios en la dinámica económica de la ciudad.

“No significa que todo esté bien, pero creo que son algunos indicadores que son este pues nos van dando una pauta de cómo está el comportamiento que la ciudad está teniendo, sobre todo en estos meses, no de primer semestre del año”, puntualizó.

De acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), en junio de 2025, en Culiacán, el aeropuerto registró 166 mil 875 pasajeros totales, mientras que en junio de 2026 alcanzó 169 mil 623, un aumento de 2 mil 748 pasajeros, equivalente a 1.6 por ciento.

En ese mismo periodo, los pasajeros nacionales pasaron de 163 mil 513 a 165 mil 175, mientras que los internacionales aumentaron de 3 mil 362 a 4 mil 448.

Para julio, OMA reportó 195 mil 612 pasajeros totales en 2025 y 203 mil 669 en 2026, es decir, 8 mil 57 pasajeros más y un crecimiento de 4.1 por ciento.

El flujo nacional pasó de 191 mil 513 a 197 mil 215 pasajeros, mientras que el internacional aumentó de 4 mil 76 a 6 mil 454.

El incremento en el flujo internacional fue particularmente marcado: en junio creció 32.3 por ciento y en julio 58.3 por ciento respecto a los mismos meses de 2025.