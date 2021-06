$!Fluyen de manera lenta elecciones en Costa Rica, Culiacán

Una de ellas fue la señora Eva Plascencia, de 65 años de edad, quien no pudo realizar su voto debido a que no aparecía en el listado, por traer dirección de Tijuana.

“Yo creí que podría votar, pero dicen que no, que tengo que ir a Culiacán, a una casilla especial, pero creo que no iré, no tengo quien me lleve, tendré que esperar”, señaló la señora Eva.

Leticia Jiménez, presidenta de la casilla, señaló que así como la señora Eva, han acudido dos personas más que no pudieron votar en esta casilla, la cual se instaló a las 8:10 hora y donde todo ha fluido de manera tranquila, esperando siga así todo el proceso.

‘La gente que ha llegado ha sido muy responsable respecto a los protocolos, y si tienen alguna duda se les apoya”, señaló Jiménez.