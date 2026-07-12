$!Fomenta Centro de Ciencias de Sinaloa la curiosidad científica con talleres de verano

CULIACÁN._ El Centro de Ciencias de Sinaloa ha puesto en marcha su programa de cursos de verano, una iniciativa que comenzó el pasado 6 de julio y se extenderá durante seis semanas hasta el 14 de agosto. Joel Mendoza Sánchez, coordinador del turno de fin de semana en el Centro de Ciencias, compartió que estas actividades están dirigidas desde niños de 4 años hasta jóvenes de 15, organizándose en grupos según su nivel escolar, desde preescolar hasta secundaria. “De hecho mañana (lunes) ya comienza la segunda semana. Esto se va a hacer durante seis semanas, termina el 14 de agosto”, informó.









La propuesta educativa para este periodo vacacional destaca por su diversidad temática, permitiendo que cada semana los participantes exploren áreas distintas como la robótica, el estudio de los dinosaurios, la astronomía y el mundo de los insectos. Además de las instalaciones principales del museo, el programa se ha expandido a los laboratorios de Confíe, situados en las antiguas instalaciones del Parque Temático, para ofrecer una mayor variedad de contenidos. El esquema de trabajo de los cursos de verano consiste en jornadas de cuatro horas, de las 09:00 a las 13:00 horas, para que los asistentes se involucren en dinámicas activas y experimentos prácticos. “Los niños hacen actividades, experimentan, realizan juegos y dinámicas en las cuales aprenden y al final se pueden llevar algo a su casa que ellos mismos elaboran”, señaló.









Para las familias interesadas, el proceso de inscripción y la consulta del catálogo completo de cursos se realiza a través del sitio web oficial y las redes sociales de la institución. Asimismo, se informa que el museo mantiene sus puertas abiertas al público en general para visitar exhibiciones como el meteorito y el péndulo, operando de lunes a viernes en horario de las 14:00 horas a las 18:00 horas y los fines de semana con apertura desde las 11:00 a las 18:00 horas.