$!Fomentan el oficio de la barbería como alternativa ante la criminalidad en Culiacán

Con el objetivo de brindar un servicio a la comunidad y permitir que los jóvenes desarrollen habilidades técnicas, Barber Nation Academia ha transformado la Plazuela Álvaro Obregón en una estética al aire libre. Desde hace aproximadamente dos meses, cada lunes, un grupo de estudiantes se instala en este punto estratégico de las 10:00 a 12:00 horas para ofrecer cortes de cabello de manera gratuita. Carlos Burgos Soto, colaborador de la academia con 20 años de trayectoria en el oficio, explicó que esta dinámica surgió por iniciativa de la dirección para facilitar la captación de modelos y agilizar la práctica de los alumnos.





“Lo que buscamos al venir aquí es que los muchachos puedan practicar a la vez que podemos brindar un servicio. Entonces, con eso logramos generar que ellos puedan tener experiencia, que puedan practicar sus habilidades que van aprendiendo y a la vez van poniendo al servicio de la comunidad”, señaló Carlos Burgos. Más allá del aprendizaje técnico, el proyecto tiene un trasfondo social, ya que Carlos Burgos enfatizó la importancia de que la juventud sinaloense encuentre en los oficios una vía digna para el sustento económico, alejándose de caminos ilícitos. ”Que encuentren formas dignas de ganarse la vida, que aprendan un oficio para que puedan tener un trabajo que les dé sustento y que no caigan en manos de la criminalidad”, exhortó.



