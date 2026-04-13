$!Fomentan el oficio de la barbería como alternativa ante la criminalidad en Culiacán

Con el objetivo de brindar un servicio a la comunidad y permitir que los jóvenes desarrollen habilidades técnicas, Barber Nation Academia ha transformado la Plazuela Álvaro Obregón en una estética al aire libre.
Desde hace aproximadamente dos meses, cada lunes, un grupo de estudiantes se instala en este punto estratégico de las 10:00 a 12:00 horas para ofrecer cortes de cabello de manera gratuita.
Carlos Burgos Soto, colaborador de la academia con 20 años de trayectoria en el oficio, explicó que esta dinámica surgió por iniciativa de la dirección para facilitar la captación de modelos y agilizar la práctica de los alumnos.
“Lo que buscamos al venir aquí es que los muchachos puedan practicar a la vez que podemos brindar un servicio. Entonces, con eso logramos generar que ellos puedan tener experiencia, que puedan practicar sus habilidades que van aprendiendo y a la vez van poniendo al servicio de la comunidad”, señaló Carlos Burgos.
Más allá del aprendizaje técnico, el proyecto tiene un trasfondo social, ya que Carlos Burgos enfatizó la importancia de que la juventud sinaloense encuentre en los oficios una vía digna para el sustento económico, alejándose de caminos ilícitos.
”Que encuentren formas dignas de ganarse la vida, que aprendan un oficio para que puedan tener un trabajo que les dé sustento y que no caigan en manos de la criminalidad”, exhortó.
En cada jornada, los estudiantes logran atender entre cuatro y cinco personas cada uno, con cortes que tardan de 20 a 30 minutos dependiendo de la complejidad. Aunque el número de practicantes varía, en días de alta afluencia han llegado a participar hasta 11 barberos en formación.
La academia confirmó que estarán presentes el próximo lunes 20 de abril en el mismo horario de las 10:00 a las 12:00 horas.
Posteriormente, realizarán un breve receso de aproximadamente un mes para el reclutamiento y preparación inicial de una nueva generación de estudiantes antes de retomar las prácticas en la vía pública.
Actualmente, algunos de los alumnos que participan en estas jornadas ya cuentan con sus propios negocios, reforzando su técnica mientras brindan un servicio desinteresado a los culiacanenses.