$!Fomentan estilos de vida saludables en niñas y niños durante el Consejo Técnico Escolar en el Instituto MIA

Con el objetivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer las habilidades de la niñez sinaloense, el Instituto Modular Inés Arredondo, llevó a cabo una jornada educativa y recreativa durante el pasado Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo con el comunicado en esta edición, un total de 82 niños de entre 6 y 12 años se dieron cita en las instalaciones del instituto en un horario de 09:00 a 14:00 horas para participar en actividades diseñadas para el aprendizaje y la diversión.

Karina Vera, coordinadora del Museo Interactivo sobre las Adicciones, destacó que el propósito central de este taller es fomentar factores de protección desde la infancia a través de cuatro espacios especializados.