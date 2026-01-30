$!Fomentan estilos de vida saludables en niñas y niños durante el Consejo Técnico Escolar en el Instituto MIA

Con el objetivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer las habilidades de la niñez sinaloense, el Instituto Modular Inés Arredondo, llevó a cabo una jornada educativa y recreativa durante el pasado Consejo Técnico Escolar.
De acuerdo con el comunicado en esta edición, un total de 82 niños de entre 6 y 12 años se dieron cita en las instalaciones del instituto en un horario de 09:00 a 14:00 horas para participar en actividades diseñadas para el aprendizaje y la diversión.
Karina Vera, coordinadora del Museo Interactivo sobre las Adicciones, destacó que el propósito central de este taller es fomentar factores de protección desde la infancia a través de cuatro espacios especializados.
Durante el recorrido, los participantes se convirtieron en científicos en el MIA Laboratorio, donde exploraron el comportamiento de los gases y la ciencia detrás del humo mediante experimentos dinámicos, asimismo, se fomentó la creatividad en el área de Museo Origami, donde los menores conocieron el arte japonés y crearon diversas figuras de papel.
La jornada también incluyó momentos de reflexión en la Cineteca MIA, donde se proyectaron videos y cortos educativos para estimular la imaginación y las emociones y para finalizar, se realizó una sesión de activación física con juegos y bailes enfocados en el trabajo en equipo y el movimiento.
La coordinación del instituto informó que el próximo taller del Consejo Técnico Escolar se llevará a cabo el 28 de febrero, manteniendo el mismo horario y rango de edad, con una oferta renovada de actividades interactivas para los menores.