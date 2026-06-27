$!Formaliza Ricardo Madrid registro en contienda de Morena; ‘haremos la alianza por Sinaloa’

Pongo sobre la mesa mi hoja de vida y me pongo a disposición de Sinaloa, resaltó Ricardo Madrid Pérez, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, tras inscribirse este sábado en la contienda interna del partido aliado Morena por la Coordinación Estatal de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa.
El proceso se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte de una convocatoria conjunta del Partido del Trabajo, Morena y el PVEM, en la que se definirán los perfiles que encabezarán la coordinación en las entidades federativas donde habrá renovación de gubernaturas en 2027.
“Voy a construir con la ciudadanía que exige resultados, la que hoy busca esperanza, la que hoy reclama paz y tranquilidad y con la que haremos la alianza más fuerte de todas, la alianza por Sinaloa”, señaló Madrid Pérez.
Aseguró que su trayectoria y conocimiento del estado lo respaldan, ya que ha recorrido Sinaloa de norte a sur y ha escuchado las principales demandas de la población, particularmente en temas de seguridad, desarrollo económico y bienestar social.
En su discurso, sostuvo que su proyecto está enfocado en construir acuerdos y trabajar de manera conjunta con distintos sectores políticos y sociales, cuyo objetivo común debe ser la recuperación de la paz y el fortalecimiento de las oportunidades en la entidad.
Asimismo, llamó a que el proceso interno se desarrolle con respeto y propuestas.
Afirmó que los mejores años para Sinaloa están por venir, al destacar su compromiso con la entidad y su disposición para encabezar el proyecto de la alianza en la que participa.
“Hoy vengo a poner sobre la mesa mi hoja de vida, hoy vengo a poner a Sinaloa y me pongo a sus órdenes para servirle... hoy vengo a ponerme a disposición de Sinaloa”, expresó