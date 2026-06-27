$!Formaliza Ricardo Madrid registro en contienda de Morena; ‘haremos la alianza por Sinaloa’

Pongo sobre la mesa mi hoja de vida y me pongo a disposición de Sinaloa, resaltó Ricardo Madrid Pérez, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, tras inscribirse este sábado en la contienda interna del partido aliado Morena por la Coordinación Estatal de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa.

El proceso se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte de una convocatoria conjunta del Partido del Trabajo, Morena y el PVEM, en la que se definirán los perfiles que encabezarán la coordinación en las entidades federativas donde habrá renovación de gubernaturas en 2027.

“Voy a construir con la ciudadanía que exige resultados, la que hoy busca esperanza, la que hoy reclama paz y tranquilidad y con la que haremos la alianza más fuerte de todas, la alianza por Sinaloa”, señaló Madrid Pérez.