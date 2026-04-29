$!Formalizan subsidio eléctrico en Sinaloa; beneficiará a más de 588 mil familias

El Gobierno de Sinaloa formalizó el subsidio a las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos, el cual estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de este año y beneficiará a 588 mil 847 familias en la entidad.

El convenio fue firmado este jueves durante una reunión encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en coordinación con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos el gerente de Distribución División Noroeste, Hugo Martínez Lendechy, y el encargado temporal de la Subgerencia Comercial, Emanuel Abril Herrera.