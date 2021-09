Por ser una unidad de nueva creación, la Unidad Técnica de Evaluación está en proceso de formar el equipo que acompañará a su titular Alejandra Pineda Prado, así como trabajar para recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que buscan abatir la corrupción e impunidad, lo cual es un reto y emoción para la primera titular de la UTE.

“El primer reto que tenemos es conformar un equipo nuevo calificado, que esté muy bien preparado, lo vamos a hacer durante este proceso, lo primero será su conformación, la preparación y la consolidación”, dijo la joven que ya se encuentra trabajando en el Congreso de Sinaloa para mejorar los procesos de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado.

En este primer periodo también se realizará la elaboración de los manuales que se van a requerir, los reglamentos y las metodologías que van a aplicar, para que una vez que estos sean aprobados, iniciar con los procesos de las auditorías que van a realizar y las auditorías específicas.

Pineda Prado detalló que la figura de la Unidad Técnica de Evaluación no inició en esta legislatura, sino años atrás, pero estaba trabada y ahora con las facultades que se van a tener, en coordinación con la Comisión de Fiscalización del Congreso, se va a contribuir a mejorar la evaluación para la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

“La ciudadanía tiene una alta inconformidad”, dijo, detallando que el INEGI tiene una encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y en todas esas encuestas se pregunta la sociedad que sí cuáles son los principales problemas que le preocupan y en reiteradas ocasiones la ciudadanía señala la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

“Nosotros aquí nos vamos a enfocar en contribuir al combate a la corrupción, mediante evaluar cómo se están llevando a cabo los procesos de fiscalización, porque viene el uso de los recursos públicos, ya no puede seguir llevando a cabo procesos que muchas veces se pueden mejorar o muchas veces llegan hasta el punto de ser simulación”, abundó.

De acuerdo con la especialista, los procesos con el tiempo se hacen mecánicos cuando no hay una evaluación o no hay una presión por mejorar los procesos, destacando que lo que no se mide, no se puede mejorar y no se puede cambiar.

La Unidad Técnica de Evaluación contará con cuatro jefaturas: el departamento de planeación y programación, el departamento de fiscalización, el departamento de evaluación de desempeño y el departamento de atención al área jurídica. Con esos cuatro departamentos se apoyarán para desarrollar todos los procesos del programa anual de trabajo, del cual se derivará el programa anual específico de auditorías y evaluaciones técnicas.

El proceso de selección de las personas que van a integrar esta unidad se realizará con cuidado, dijo, para buscar profesionalismo e integridad en esas personas, apoyándose en el mismo reglamento interior de la UTE que ya establece lineamientos muy específicos como que tendrán que tener un mínimo de 5 años de experiencia en temas de fiscalización.

“Para algunos departamentos específicos, como el de fiscalización piden que sean profesionales contadores públicos; en el departamento de atención al área jurídica se solicita que tengan título de abogado; y así como éstas hay de lineamientos que ya están establecidos en el reglamento interior”, explicó.

Pineda Prado se considera una mujer que nunca ha dejado de prepararse, a la Licenciada en Economía le gusta la mejora continua, tuvo la oportunidad de entrar a trabajar a la ASE cuando el área de la Auditoría Especial de Desempeño era un área nueva, similar al proceso que vive ahora, al desarrollar la metodología a aplicar para ese tipo de auditorías.

“Lo que más me emociona es que es un área de reciente creación en donde yo voy a poder aplicar la formación que tengo, yo soy una persona muy técnica muy apegada al marco normativo, el cumplimiento de las leyes y me gusta mucho trabajar”, concluyó.

Inmueble

De acuerdo con el Secretario General del Congreso de Sinaloa, la obra que albergará a la Unidad Técnica de Evaluación, tenía que entregarse según lo estipulado en el contrato el pasado 4 de septiembre, sin embargo, no ha sido así.

Falta pintura, herrería y cristales, detalló Ríos Rojo, la fecha de entrega no está definida, pero aseguró que lo que falta en la obra está incluído en el precio inicial, de 39 millones 270 mil pesos, logrados gracias a las economías de esta Legislatura.