Fortalece CEAIP en 22 años, el acceso a la información y protección de datos personales

Ante un auditorio completamente lleno, Liliana Campuzano Vega, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), presentó el Informe Anual de Labores 2024, donde destacó que a lo largo de los 22 años de existencia del organismo autónomo se han fortalecido el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Integrantes de la CEAIP.

En el evento realizado en el Salón Constituyentes de 1917 del H. Congreso del Estado, la Comisionada Presidenta destacó que de los 628 recursos de revisión resueltos, el 94 por ciento fueron a favor de las personas solicitantes, privilegiando el principio pro persona. En la Verificación Anual de Obligaciones de Transparencia se evaluaron mil 030 fracciones y 60 mil 479 criterios de 195 sujetos obligados, logrando un Índice Estatal de Cumplimiento del 88.62 por ciento incrementándose un 5.69 por ciento respecto al 2023.

Por primera vez se realizó la entrega de Reconocimientos a Sujetos Obligados Sobresalientes, distinguiendo a 135 instituciones, además de otorgar mención de excelencia a 42 sujetos obligados que obtuvieron el 100 por ciento de cumplimiento durante dos años consecutivos.

Yeraldine Bonilla, Liliana Capuzano, Teresa Guerra, Martha Yolanda Dagnino y María Guadalupe Ramírez presiden el evento.

En materia de capacitación, se llevaron a cabo 116 eventos, entre ellos 81 capacitaciones, talleres y cursos, llegando a 3 mil 337 personas servidoras públicas, un incremento del 62.85 por ciento. Se llevaron a cabo 35 acciones de socialización resaltando la visita del personaje El Villano Robadatos, iniciativa reconocida internacionalmente por promover la protección de datos personales entre niñas, niños y adolescentes, y que fue presentado en instituciones educativas de Culiacán y Badiraguato. Se mencionó también cómo el acceso a la información puede transformar vidas. Siendo ejemplo la gestión realizada por la Asociación de Futbol Americano de Sinaloa A.C., que mediante solicitudes de información logró obtener 250 uniformes deportivos para niñas, niños y adolescentes de Mazatlán. En el evento estuvieron presentes en el presídium, del Congreso del Estado la Presidenta de la Junta de Coordinación Política María Teresa Guerra Ochoa, la Presidenta de la Mesa Directiva Yeraldine Bonilla Valderde y la Presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana Martha Yolanda Dagnino Camacho. En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya estuvo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas María Guadalupe Ramírez Zepeda.

Una importate asistencia acude a la presentación del informe anual.