Fortalece Gobierno de Sinaloa atención renal con modernización de unidades de hemodiálisis

Culiacán, Sinaloa, 23 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la atención a pacientes con enfermedades renales, durante esta administración, se llevó a cabo la rehabilitación y modernización de unidades de hemodiálisis en los municipios de Culiacán, Guasave, Ahome y Mazatlán, además de contemplarse próximamente la apertura de una unidad en Escuinapa.

El Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, señaló que estas acciones forman parte del compromiso de garantizar que las y los sinaloenses cuenten con tratamientos dignos, accesibles y de calidad, especialmente en padecimientos que requieren atención continua como las enfermedades renales.

Por su parte, el Secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo, informó que varias de estas unidades contaban con más de 10 años sin renovación de equipo, por lo que era urgente su modernización. En este sentido, destacó que la actual administración realizó la adquisición de nuevos equipos de hemodiálisis para garantizar una mejor calidad en la atención.

En el caso de Mazatlán, la unidad se encontraba en condiciones deficientes, por lo que se llevó a cabo una rehabilitación integral. Actualmente, cuenta con instalaciones dignas, incluyendo un área equipada para procedimientos en condiciones óptimas.

Asimismo, se realizaron adecuaciones importantes en Guasave, donde anteriormente el servicio era operado por un tercero. Hoy en día, se cuenta con una unidad propia equipada con maquinaria nueva. Estas acciones implicaron una inversión significativa y un proceso técnico complejo para asegurar espacios funcionales y acreditados.

De igual manera, se habilitó una unidad en Los Mochis, fortaleciendo así la cobertura de estos servicios en el estado.