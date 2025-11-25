$!Fortalece IMSS Sinaloa acciones permanentes para la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas

CULIACÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa conmemoró el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, una fecha establecida por la ONU para visibilizar la gravedad de la violencia de género y reforzar los esfuerzos destinados a erradicarla.
De acuerdo a un comunicado, la titular del IMSS Sinaloa, doctora Tania Clarissa Medina López, señaló que, en ese marco, el IMSS en el estado reafirmó su compromiso de impulsar estrategias permanentes para promover entornos laborales respetuosos, seguros y libres de violencia para todas las personas.
Como parte de estas acciones, detalló que se desarrollan mes con mes las “activaciones naranjas”, espacios de reflexión y sensibilización dirigidos a las y los trabajadores de la representación.
Estas actividades incluyen pláticas informativas, difusión de materiales educativos, dinámicas participativas y acciones simbólicas que recuerdan la importancia de prevenir, denunciar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
Medina López destacó que la institución trabaja bajo un enfoque continuo y no únicamente conmemorativo.
“El 25 de noviembre es un recordatorio mundial de que la violencia de género persiste, pero nuestro trabajo para prevenirla ocurre todos los días. El IMSS Sinaloa tiene el compromiso firme de fortalecer la sensibilización y promover ambientes laborales donde prevalezca el respeto y la dignidad”, afirmó.
De igual forma, subrayó que las activaciones naranjas impulsadas mes con mes tienen el objetivo de generar mayor conciencia entre el personal del Instituto.
“Estas iniciativas buscan que cada trabajadora y trabajador reconozca la importancia de identificar señales de violencia, apoyar a quienes la sufren y contribuir a una cultura institucional basada en la igualdad y la no discriminación,” expresó.
Durante la jornada de conmemoración, y como parte de la campaña internacional “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas: charlas sobre violencia emocional, económica y psicológica, distribución de material informativo sobre rutas de atención y acompañamiento, conversatorios sobre igualdad de género y derechos humanos y una activación simbólica del “Día Naranja”, portando color naranja como emblema de esperanza y prevención.
Medina López enfatizó que la prevención es una responsabilidad institucional y social.
“Queremos que el IMSS sea un espacio seguro para todas y todos. La violencia no tiene cabida en nuestra institución, y seguiremos trabajando para garantizar que el personal conozca las herramientas disponibles, los canales de denuncia y los apoyos que brinda el Instituto”, afirmó.
Asimismo, resaltó el papel de la institución en la construcción de entornos protectores, donde erradicar la violencia implica compromiso, capacitación y sensibilidad. “Desde nuestras unidades médicas, administrativas y cada espacio donde interactuamos, debemos promover una cultura de paz, igualdad y respeto”, señaló.
Destacó que el IMSS en la entidad sinaloense continuará impulsando acciones sostenidas, alineadas a la política institucional de igualdad y al Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia en los Centros de Trabajo, contribuyendo al bienestar integral de las mujeres y niñas, así como al fortalecimiento de un entorno laboral digno para todas las personas trabajadoras del Instituto.