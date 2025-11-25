$!Fortalece IMSS Sinaloa acciones permanentes para la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas

CULIACÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa conmemoró el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, una fecha establecida por la ONU para visibilizar la gravedad de la violencia de género y reforzar los esfuerzos destinados a erradicarla.

De acuerdo a un comunicado, la titular del IMSS Sinaloa, doctora Tania Clarissa Medina López, señaló que, en ese marco, el IMSS en el estado reafirmó su compromiso de impulsar estrategias permanentes para promover entornos laborales respetuosos, seguros y libres de violencia para todas las personas.

Como parte de estas acciones, detalló que se desarrollan mes con mes las “activaciones naranjas”, espacios de reflexión y sensibilización dirigidos a las y los trabajadores de la representación.

Estas actividades incluyen pláticas informativas, difusión de materiales educativos, dinámicas participativas y acciones simbólicas que recuerdan la importancia de prevenir, denunciar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Medina López destacó que la institución trabaja bajo un enfoque continuo y no únicamente conmemorativo.

“El 25 de noviembre es un recordatorio mundial de que la violencia de género persiste, pero nuestro trabajo para prevenirla ocurre todos los días. El IMSS Sinaloa tiene el compromiso firme de fortalecer la sensibilización y promover ambientes laborales donde prevalezca el respeto y la dignidad”, afirmó.

De igual forma, subrayó que las activaciones naranjas impulsadas mes con mes tienen el objetivo de generar mayor conciencia entre el personal del Instituto.

“Estas iniciativas buscan que cada trabajadora y trabajador reconozca la importancia de identificar señales de violencia, apoyar a quienes la sufren y contribuir a una cultura institucional basada en la igualdad y la no discriminación,” expresó.