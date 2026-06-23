$!Fortalece SSPyTM formación policial con técnicas de Jiu-Jitsu en Culiacán

Con el objetivo de profesionalizar a las nuevas generaciones de seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha implementado un programa de entrenamiento basado en Jiu-Jitsu policial.
Esta iniciativa busca que los agentes de la Unidad Preventiva y de la Unidad de Vialidad y Tránsito cuenten con herramientas eficaces para el control de situaciones de riesgo, priorizando siempre la reducción de daños y el uso proporcional de la fuerza.
Según informó la corporación, estos entrenamientos se alinean estrictamente con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La instrucción corre a cargo de un experto certificado en la aplicación de esta disciplina para funciones de seguridad.
El enfoque principal es que el policía logre neutralizar o controlar a un individuo empleando la mínima fuerza necesaria, lo que disminuye las posibilidades de lesiones tanto para los ciudadanos como para los propios elementos.
Bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, los nuevos policías preventivos y de tránsito reciben una formación integral.
Además del Jiu-Jitsu, el programa de profesionalización incluye armamento, tiro policial, medicina táctica, técnicas de combate, orden cerrado, disciplina física y mental.
Para complementar su preparación, los cadetes y elementos de nuevo ingreso realizan prácticas operativas en diversas áreas de la institución.
Esto les permite conocer a fondo el funcionamiento de la corporación y responder con mayor eficacia ante las exigencias de la intervención policial en las calles.
Con estas acciones, la SSPyTM reafirma su compromiso de contar con una policía más capacitada y responsable, enfocada en la seguridad de Culiacán bajo un marco de estricto apego a la ley.