$!Fortalece SSPyTM formación policial con técnicas de Jiu-Jitsu en Culiacán

Con el objetivo de profesionalizar a las nuevas generaciones de seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha implementado un programa de entrenamiento basado en Jiu-Jitsu policial. Esta iniciativa busca que los agentes de la Unidad Preventiva y de la Unidad de Vialidad y Tránsito cuenten con herramientas eficaces para el control de situaciones de riesgo, priorizando siempre la reducción de daños y el uso proporcional de la fuerza. Según informó la corporación, estos entrenamientos se alinean estrictamente con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.









La instrucción corre a cargo de un experto certificado en la aplicación de esta disciplina para funciones de seguridad. El enfoque principal es que el policía logre neutralizar o controlar a un individuo empleando la mínima fuerza necesaria, lo que disminuye las posibilidades de lesiones tanto para los ciudadanos como para los propios elementos. Bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, los nuevos policías preventivos y de tránsito reciben una formación integral.







