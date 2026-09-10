Fortalecen acciones de prevención y sensibilización contra el suicidio

La Secretaría de Salud de Sinaloa reforzó acciones de prevención y sensibilización contra el suicidio, bajo el lema “Cambiar la narrativa”, en el Día Mundial de la Prevención. El objetivo es fomentar la atención oportuna y romper barreras, tratando la salud mental como una condición. Esta iniciativa busca sensibilizar y brindar atención oportuna, integrando a autoridades, funcionarios, personal de salud y representantes de centros comunitarios de salud mental y adicciones. El evento fue encabezado por Cuitláhuac González Galindo, secretario de salud de Sinaloa.

Gerardo Kenny Insunza Leyva, director de prevención y promoción de la salud de los servicios de salud de Sinaloa.

La salud mental representa un desafío global que afecta a individuos y comunidades. El enfoque en la prevención del suicidio busca desestigmatizar estas condiciones, promoviendo la búsqueda de ayuda profesional y el acompañamiento empático para quienes lo necesitan. Gerardo Kenny Insunza Leyva, director de prevención y promoción de la salud de los servicios de salud de Sinaloa, destacó que el 10 de septiembre es un día de concientización e información para hablar de salud mental y capacitación del personal. Insunza Leyva señaló que las personas con una condición de salud mental, y no un trastorno, muchas veces no acuden a los lugares correctos. “A veces es difícil diagnosticarlos, pueden estar en nuestra casa, ser nuestros hijos, nuestros padres, adultos que muchas veces no los visitamos”, expresó.

Martha Alicia Torres, directora de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Por ello, se agradecen estos espacios para abordar el tema y ofrecer herramientas al personal, como el programa ABC de las emociones. Este programa tiene como objetivo identificar las emociones, saber escuchar y ser empáticos, ya que acompañar puede salvar una vida, una familia y a la sociedad. Martha Alicia Torres, directora de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, detalló que la conmemoración se celebra de forma académica. Reúne a trabajadores de primera línea que atienden a personas con una condición de salud mental o problemas de adicciones. Torres indicó que el lema de este año es “Cambiar la Narrativa”. Este se sustenta en la consideración de que es posible romper barreras y disminuir los límites para que la población que padece esta condición de salud pueda buscar atención médica oportuna.

Brenda Rocío García Félix, secretaria de las mujeres.

La directora resaltó que Sinaloa cuenta con la Línea de la Salud Mental, que ha sido un apoyo para la prevención del suicidio y de otros tipos de condiciones de salud mental. Brenda Rocío García Félix, secretaria de las mujeres, subrayó que la fecha convoca a generar conciencia, reflexionar y actuar frente a una problemática que afecta a personas, familias y comunidades. García Félix manifestó que la prevención comienza al escuchar con empatía, al dejar de minimizar el dolor y al reconocer que detrás de cada silencio puede existir una historia que requiere acompañamiento, comprensión y atención profesional. Asimismo, la secretaria resaltó la necesidad de incorporar la perspectiva de género para comprender que mujeres y hombres enfrentan presiones, desigualdades y formas distintas de vivir y expresar su sufrimiento. Muchas mujeres enfrentan discriminación, sobrecarga de cuidados, dependencia económica o falta de redes de apoyo. Hablar de salud mental con perspectiva de género significa observar realidades particulares de cada persona, reconocer los factores de riesgo y ofrecer respuestas sensibles, especializadas y libres de prejuicios.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de salud de Sinaloa.