$!Fortalecen formación de policías en Culiacán con taller sobre diversidad sexogenérica

Con el objetivo de erradicar la discriminación y garantizar un trato digno a todos los sectores de la población, 17 elementos de la Policía Municipal de Culiacán participaron en un taller de sensibilización sobre diversidad sexogenérica.

La capacitación, impartida por la Secretaría Municipal de las Mujeres, estuvo dirigida específicamente a integrantes de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El propósito central es dotar a los oficiales, tanto hombres como mujeres, de herramientas que permitan una atención con calidad, calidez y pleno respeto a los derechos humanos de las personas LGBT+, sector que históricamente ha enfrentado situaciones de vulnerabilidad.

Claudia Zazueta Armenta, encargada del Departamento de Capacitación de la Secretaría de las Mujeres, subrayó que para el cuerpo policial es indispensable conocer las realidades, necesidades y los marcos legales vigentes relacionados con la diversidad.