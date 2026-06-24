$!Fortalecen Gobierno de Sinaloa y municipios mecanismos de rendición de cuentas

CULIACÁN._ Bajo el compromiso de la administración estatal con el ejercicio de un servicio público íntegro y en beneficio de la sociedad, el Gobierno del Estado y ayuntamientos sumaron esfuerzos para el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
A través de un comunicado, se informó que la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, presidió los trabajos que, con la participación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, buscan consolidar confianza ciudadana e integridad en la gestión pública, a través de la correcta atención y trámite a quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades del funcionariado.
“La administración pública en sus distintos órdenes de gobierno cuenta con un sistema institucional que protege a la ciudadanía y garantiza que toda queja o denuncia se investigue con rigor e imparcialidad, por lo que debemos tener claro que cuando se atienden en tiempo, se previene que un acto irregular se convierta en una práctica de corrupción arraigada”, indicó.
Angulo Cázarez invitó a servidores públicos estatales y municipales a trabajar de manera coordinada en la construcción de buen gobierno, en el que prevalezca la justicia, el respeto a los derechos humanos y un servicio público íntegro.
Érica Ruiz Caro, titular del Órgano Interno de Control del TJA, tuvo a su cargo la capacitación en la que abordó los derechos del denunciante, los alcances de la autoridad investigadora, la estructura de la queja y la denuncia como datos e indicios que permitan acreditar la falta y la importancia de la identificación de la persona denunciada, entre otros tópicos.
Por la administración estatal participaron los órganos internos de control del DIF Sinaloa, Confie, Cecyte, Isssteesin, Unipol, Isde, Cobaes, Conalep, Isic, Ceapas y Hospital Civil de Culiacán.
De los ayuntamientos asistieron síndicos procuradores, titulares de los órganos internos de control o personal de ambas áreas de los municipios de Ahome, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Culiacán, Eldorado, Elota, Mazatlán y Rosario.
El mensaje de clausura correspondió al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Francisco Carlos Galicia Morales, quien destacó la importancia de la actualización constante en materia de legalidad para cumplir con el estado de derecho.
Acompañaron la jornada de conocimientos, el coordinador estatal de la CPVCE-M y Síndico Procurador de Guasave, Fred Flores Rubio; la subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social, Mayra Gisela Peñuelas Acuña; subsecretario de Auditoría, Klaus Willy Jauss López; y el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Abelardo Beltrán León.