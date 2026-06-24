$!Fortalecen Gobierno de Sinaloa y municipios mecanismos de rendición de cuentas

CULIACÁN._ Bajo el compromiso de la administración estatal con el ejercicio de un servicio público íntegro y en beneficio de la sociedad, el Gobierno del Estado y ayuntamientos sumaron esfuerzos para el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.

A través de un comunicado, se informó que la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, presidió los trabajos que, con la participación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, buscan consolidar confianza ciudadana e integridad en la gestión pública, a través de la correcta atención y trámite a quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades del funcionariado.

“La administración pública en sus distintos órdenes de gobierno cuenta con un sistema institucional que protege a la ciudadanía y garantiza que toda queja o denuncia se investigue con rigor e imparcialidad, por lo que debemos tener claro que cuando se atienden en tiempo, se previene que un acto irregular se convierta en una práctica de corrupción arraigada”, indicó.