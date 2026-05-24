$!Fortalecen transparencia y fiscalización en el IMCC de Culiacán mediante convenio

Con el fin de robustecer la rendición de cuentas y la fiscalización interna, el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán formalizó este domingo un convenio de colaboración con el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. El pacto entre el director general del Instituto, Adolfo Plata Guzmán, y la titular del OIC, María Esther Bazúa, busca establecer una coordinación estrecha para supervisar los procesos administrativos y financieros de la dependencia cultural.

De acuerdo con la información oficial, este vínculo facilitará el seguimiento a diversas auditorías dentro del Instituto, asegurando que se actúe bajo el marco legal vigente y se logre una gestión pública más eficiente y responsable. Durante el acto protocolario, ambos funcionarios destacaron la relevancia de unificar esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos institucionales.