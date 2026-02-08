Fortalecer la participación ciudadana, clave para fortalecer la percepción de seguridad: CESP

CULIACÁN._ Se debe fortalecer la participación ciudadana para fortalecer la percepción de seguridad en Sinaloa, opinó el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, en relación a las más recientes encuestas sobre percepción de inseguridad del Inegi.

De acuerdo a la encuesta, Culiacán se mantuvo en el segundo lugar nacional con la mayor percepción de inseguridad en diciembre de 2025, con un 88.1 por ciento de su población mayor de 18 años considerando inseguro vivir en la ciudad.

Esta percepción de inseguridad se mantuvo constante en comparación con septiembre del mismo año, pero disminuyó en comparación con diciembre de 2024.

En Mazatlán, la percepción de inseguridad aumentó significativamente en el mismo periodo, ubicándose en el lugar 15 del ranking nacional y como la ciudad que más incrementó la percepción de inseguridad.

En Los Mochis, la percepción de inseguridad también aumentó ligeramente, pero se mantuvo entre las más bajas del País. A nivel nacional, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Benito Juárez, Piedras Negras, Los Mochis y San Nicolás de los Garza.

Calderón Quevedo señaló que el retroceso de Culiacán en el ranking no debe interpretarse como una mejora sustancial en las condiciones de seguridad, ya que 9 de cada 10 habitantes aún expresan temor al vivir en la ciudad.

“El dato duro sigue siendo que la gran mayoría de los culiacanenses dicen sentirse inseguros. Eso por sí solo nos obliga a vernos al espejo y compararnos con las ciudades que tienen mejores niveles de percepción de seguridad, no con aquellas que atraviesan problemáticas similares o incluso más graves”, explicó.

En el mismo levantamiento, Mazatlán destacó por registrar el mayor incremento en percepción de inseguridad a nivel nacional, situación que, de acuerdo con Calderón Quevedo, refleja la complejidad del fenómeno y la diversidad de factores que influyen en la forma en que la ciudadanía evalúa su entorno.

El titular del CESP indicó que la percepción de inseguridad no se genera únicamente a partir de hechos delictivos directos, sino que puede estar influida por múltiples elementos, como la experiencia cotidiana en espacios públicos, el entorno vecinal, la información que circula en medios y redes sociales, e incluso el estado emocional de las personas al momento de responder la encuesta.

“Quienes contestan la encuesta del Inegi son vecinos de la ciudad, personas con contextos muy distintos. Esa percepción puede tener orígenes diversos, pero precisamente ahí radica el valor del ejercicio: escuchar lo que la ciudadanía está sintiendo y tomar nota”, señaló.

Calderón Quevedo recordó que la crisis de seguridad que atraviesa Culiacán no es un fenómeno reciente, aunque tuvo un punto de inflexión en septiembre de 2024.

En ese sentido, subrayó que la atención del problema no corresponde únicamente a las autoridades, sino también a la sociedad, a través del fortalecimiento de la convivencia vecinal y la exigencia constante de instituciones más sólidas.

“Es fundamental que la gente tenga confianza en sus policías, en las instituciones de seguridad y justicia, en la fiscalía. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana, es un proceso de largo plazo”, sostuvo.

El titular del CESP consideró que el objetivo no debe ser regresar a los niveles de percepción previos a la actual crisis, cuando entre el 50 y 70 por ciento de la población manifestaba sentirse insegura, pues afirmó que esa etapa tampoco representaba una paz sólida ni duradera.

“La paz que se vivía antes no era una paz real, era una paz muy simulada. Esta crisis debe verse como una oportunidad para replantear acuerdos y salir fortalecidos como sociedad”, indicó.

Desde la perspectiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, un escenario deseable sería que solo entre el 20 y 30 por ciento de la población se sintiera insegura, y que entre el 70 y 80 por ciento manifestara vivir con tranquilidad.

Finalmente, expresó la expectativa de que en los próximos levantamientos de la ENSU, Culiacán no solo deje los primeros lugares en percepción de inseguridad, sino que logre colocarse entre las ciudades con mejores niveles de confianza y tranquilidad para sus habitantes.

Estas variaciones de percepción de inseguridad son importantes en el contexto de la crisis de seguridad que ha afectado a Sinaloa desde septiembre de 2024, con un aumento en los delitos de homicidios, desaparición forzada y robo de vehículos.