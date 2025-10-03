$!Fortalecer policías municipales acabaría con problema de seguridad en México: Bernardo León

CULIACÁN._ Fortalecer a las policías municipales y estatales, brindándoles, entre otras cosas, capacidades para hacer labores de investigación, podría acabar con el problema de la seguridad en México, aseguró Bernardo María León Olea, ex Secretario de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán. El también autor del libro “Azul Puro: cómo la Policía Municipal y la Justicia Cívica pueden resolver el 90% de los delitos y detener el crecimiento del crimen organizado” explicó que la mayor parte de crímenes que se cometen son del fuero común, y de ahí la importancia de instituciones locales fuertes. “Yo pienso que si fortalecemos las policías municipales podemos acabar con el problema de seguridad en México, podemos entrar en control de ese problema, porque estamos ampliando la capacidad de investigar y disminuir la impunidad”, dijo. “El 90 por ciento de los delitos son de índole local. La mayoría de esos delitos quedan impunes, entonces si le damos facultades a la policía municipal y a las fiscalías locales para resolver esos delitos, podemos reducir 90 por ciento el problema delincuencial en México”.

León Olea abundó que, legalmente, los policía municipales y estatales están facultados para recibir denuncias y hacer labores de investigación de delitos, sin embargo, esto no se aplica. Advirtió que esa falta de aplicación representa que todos los delitos son investigados por 48 mil policías ministeriales y de investigación, sin aprovechar la capacidad de casi medio millón de policías municipales y estatales que hay en México. “Esa capacidad de investigación, aunque esté en la Ley no se ha usado; no se ha usado porque no hay claridad de cómo hacerlo, cómo hacemos que la denuncia ante la policía tenga valor, y cómo hacemos para que las policías no ministeriales investiguen bajo la conducción del Ministerio Público”.

En su obra, expuso que el 76 por ciento de las detenciones en todo el País son realizadas por elementos de las policías municipales y estatales, lo cual evidencia su importancia dentro del aparato de seguridad pública y justicia. “Es paradójico porque son las policías que menos dinero les dan, que las acusan de estar infiltradas, de ser corruptas, de todo lo malo que hay”, comentó el autor.