Fox pide a oposición cerrar filas para sacar a Morena de Sinaloa

Con un llamado a dejar de lado las diferencias partidistas y competir bajo un mismo proyecto, el ex Presidente Vicente Fox Quesada pidió a las fuerzas políticas de oposición unirse para disputar a Morena el Gobierno de Sinaloa.

Durante su visita a Culiacán este jueves 8 de octubre, Fox Quesada sostuvo que la entidad requiere un cambio político y lanzó un mensaje contra el partido que gobierna Sinaloa y el País.

“No más Morena en esta tierra”, sostuvo.

En entrevista realizada en un hotel de la ciudad donde sostuvo distintos encuentros de carácter político, el ex Mandatario cuestionó el rumbo que ha tomado Sinaloa bajo los gobiernos de Morena y sostuvo que el estado necesita recuperar condiciones que, afirmó, anteriormente favorecían su desarrollo.

Fox Quesada recordó al Sinaloa que, desde su perspectiva, destacaba por su actividad económica, la producción agrícola y las oportunidades de crecimiento, y señaló que esos elementos deben volver a formar parte de la realidad de la entidad.

Ante el escenario electoral que comenzará a definirse entre los partidos rumbo a la próxima elección, planteó que la oposición debe competir con una estrategia conjunta y destinar todos sus esfuerzos a construir una alternativa frente a Morena.

“Poner toda la carne al asador”, planteó el ex Presidente al referirse a la participación que deberán asumir los partidos opositores.

Fox reconoció que la decisión de establecer alianzas corresponde a las dirigencias partidistas, pero manifestó su respaldo a que se concrete una coalición amplia que permita competir con mayores posibilidades frente al partido gobernante.

Dijo que el objetivo debe ser presentar un proyecto común para Sinaloa y recuperar la estabilidad y las condiciones de desarrollo que considera necesarias para los distintos sectores de la entidad.