Fracasa diálogo nacional por el maíz; productores inician bloqueos en varios estados

El diálogo entre el Gobierno Federal, representantes de la industria y organizaciones de productores agrícolas, se rompió este lunes por la tarde, luego de que las empresas redujeron su oferta de pago de 7,200 a 5,800 pesos por tonelada de maíz, lo que provocó el inicio inmediato de protestas y bloqueos carreteros en distintas entidades del país.

Baltazar Valdez Armentia, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, confirmó que tras el rompimiento de la mesa de negociación en la Ciudad de México, los productores comenzaron la toma de carreteras y casetas de manera indefinida, en coordinación con los comités estatales del Frente Nacional por el Rescate del Campo.

“Mira, lo que te puedo adelantar es que la comisión que se integró con gente de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, estuvieron reunidos con el secretario Berdegué y llevaban como consigna conseguir 7 mil 200 pesos, para la producción de maíz de esos tres estados, finalmente, no se pudo concluir, se levantaron de la mesa y salieron; en ese momento, se giró la instrucción de que había que tomar todas las casetas en el país, en la tarde vamos a tener una reunión, vía zoom, el frente nacional y ya se determinará por acuerdo de todos los estados qué rumbo con estas acciones”, indicó Valdez Armentia.

De acuerdo con el dirigente, los representantes del Frente habían alcanzado un preacuerdo con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, y con la industria molinera por el precio de 7,200 pesos, pero este fue revertido de último momento por las empresas, lo que derivó en el colapso de las negociaciones.

En Sinaloa, los productores mantienen las casetas de cobro con paso libre, sin bloqueos totales, como parte de la estrategia acordada por el Frente, mientras que en otros estados, las movilizaciones incluyen cierres intermitentes y protestas frente a instalaciones gubernamentales.

De acuerdo con las exigencias de los productores, el movimiento campesino busca no solo un precio justo para el grano, sino también reformas estructurales al sector: la creación de un nuevo esquema de precios de garantía, la defensa del agua de riego ante los cambios propuestos en la Ley de Aguas Nacionales, y la revisión de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, que, según los productores, mantienen los precios del maíz sujetos a las variaciones de la Bolsa de Chicago.

Hasta este momento, los manifestantes permanecen en las casetas de San Miguel Zapotitlán, Cuatro Caminos, El Pisal y Costa Rica, donde el tránsito vehicular se mantiene libre de cobro, en espera de una nueva respuesta por parte del Gobierno Federal.