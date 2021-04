Fragatas, pangas, drones y aeronaves salen a buscar a los 4 pescadores de Dautillos; aún no hay noticias

Después de seis días sin saber de cuatro pescadores que salieron de Dautillos para atrapar tiburones, una docena de pangas salieron de Altata para apoyar a la búsqueda.

La jornada, que para las 18:00 horas de este martes no ha dado resultado, está planeada para que en caso de alargarse los pescadores que apoyan en localización pernocten en el puerto de Topolobampo, un puerto de mayor nivel al norte del estado cuyas costas se bañan por el Mar de Cortés.

Esta mañana, hubo una reunión con elementos de Protección Civil y cuerpos de seguridad para iniciar con el operativo que será apoyados por aeronaves.

Los pescadores son Miguel Ángel, de 32 años; José Francisco, de 22 años; Sinhué Guadalupe, de 23 años; y David, de 17 años, todos originarios y residentes del campo pesquero de Dautillos..

“De hecho salieron 12 pangas, en la mañana, temprano, salieron... no, pues todavía no sabemos nada; la verdad es que unas se iban a quedar, si no encontraban nada, se iban a quedar en Topo y para salir mañana de Topo”, explicó Yusmey, esposa de José Francisco. “No, pues nunca había pasado esto, oiga”.