Francisca Abelló asume la dirección general del Icatsin

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, tomó protesta a Francisca Abelló Jordá como nueva directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, en sustitución de Brenda Rocío García Félix, quien dejó el cargo en junio para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

La funcionaria, nacida en España, es ingeniera agrónoma especialista en Fitotecnia, carrera que cursó en la Universidad Autónoma Chapingo. También cuenta con una maestría en Ciencias de la Producción Agrícola, con opción en Horticultura, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su trayectoria incluye experiencia en el sector agrícola, donde se desempeñó como gerente del Módulo de Riego de Quilá, además de realizar trabajos de investigación relacionados con el uso del bromuro de metilo para un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

En el ámbito político, fue Diputada local por Morena durante la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, de 2018 a 2021.

Durante ese periodo presidió la Comisión de Equidad, Género y Familia, y participó en las comisiones de Ciencia y Tecnología, Ecología y Desarrollo Sustentable, y Asuntos Agropecuarios.

Además, cuenta con experiencia dentro del propio Icatsin, donde en mayo de 2022 asumió la Dirección Técnico-Académica, durante la gestión de Eligio López Portillo como director general.

Durante la toma de protesta, Domínguez Nava exhortó a Abelló Jordá a conducirse conforme al marco del derecho y a los principios de honestidad, responsabilidad y vocación de servicio.

La Gobernadora le encomendó impulsar la capacitación para el trabajo como una herramienta para ampliar las oportunidades laborales y contribuir al bienestar de la población sinaloense.

El nombramiento ocurre después de que Brenda García Félix dejó la dirección general del Icatsin para asumir la Secretaría de las Mujeres en junio de 2026, tras la salida de Ana Francis Chiquete Elizalde, quien se incorporó al Senado de la República para suplir de Imelda Castro Castro, quien pidió licencia para buscar la coordinación estatal de Morena.